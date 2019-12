Ärilehe Wall Street Journali teatel kaalub Washington selle aasta esimeses pooles Lähis-Itta saadetud lisasõdurite arvu kahekordistamist ja kümnete laevade piirkonda saatmist.

WSJ kirjutas anonüümsust palunud valitsusametnikele toetudes, et USA president Donald Trump võib vastava otsuse langetada veel detsembri alguses.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja keeldus AFP-le WSJ artiklis sisalduvaid väiteid kommenteerimast.

Pärsia lahel on alates maist rünnatud tankereid, Iraan on tulistanud alla USA drooni ning korraldatud on seninägematu raketirünnak USA liitlase Saudi Araabia naftataristule. Washington süüdistab laeva- ja raketirünnakutes Iraani, kes oma süüd eitab.

Ühendriigid on suurendanud vastusena oma sõjalist kohalolekut Pärsia lahe piirkonnas ja laiendanud Iraanile kehtestatud majandussanktsioone.

Novembri keskpaigas seilas jõudemonstratsioonina läbi Hormuzi väina USA lennukikandja Abraham Lincoln eesmärgiga rahustada Iraani ohu pärast muretsevaid liitlasi.

Oktoobris teatas Ühendriikide kaitseminister Mark Esper kahe hävitajate eskadrilli ja täiendavate raketitõrjepatareide saatmisest Saudi Araabiasse koos umbes 3000 sõduriga.

Iraani president Hassan Rouhani ütles kolmapäeval, et Teheran on valmis naasma läbirääkimistele oma tuumaprogrammi üle tingimusel, et Ühendriigid tühistavad riigile kehtestatud majandussanktsioonid, mis on toonud islamivabariigis kaasa majanduslanguse.