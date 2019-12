Rinne kaotas koalitsioonikaaslaste usalduse seoses riigiettevõtte Soome Post tegevusega, mille kohta Rinne on võinud parlamendile valetada. Samas rõhutasid Keskerakonna esinumbrid, et nad on endiselt rahul valitsuskoalitsiooni koosseisu ja poliitikaga. Soome parlament hääletab Antti Rinne usalduse üle kolmapäeval.

Keskerakonna parlamendifraktsiooni juht Antti Kurvinen ütles, et Keskerakonna hinnangul pole peaministri selgitused piisavad. "Loodame, et valitsuse töövõime taastatakse võimalikult peatselt. Kordan veel, et meie soov on, et praegune koalitsioon võiks edasi töötada praeguse valitsusprogrammi raames," märkis Kurvinen.

Keskerakonna esimees Katri Kulmuni ütles peale kaks tundi kestnud fraktsiooni koosolekut, et erakond on endiselt pühendunud praegusele koalitsioonile, kuid samas on erakonnas usaldamatus teatud valitsusliikmete suhtes. Küsimusele, kas Keskerakond on kaotanud usalduse peaminister Rinne suhtes, vastas Kulmuni jaatavalt.

Esmaspäeva õhtul kogunes sama küsimust arutama erakonna juhatus. Yle esialgsetel andmetel toetas juhatus fraktsiooni seisukohta, et usaldus Rinne suhtes on kadunud.

Kas sotsiaaldemokraatide (SDP) juhatus koguneb esmaspäeva õhtul, teatas erakonna peasekretär Antton Rönnholm.

Samuti valitsusse kuuluvad rohelised polnud esmaspäeva õhtuks veel oma seisukohta välja öelnud. Roheliste esimees, siseminister Maria Ohisalu ütles, et enne on erakonnal vaja kogu informatsiooni ning arutada tahetakse ka väiksemaid detaile, vahendab Helsingin Sanomat otseblogis.

Yle hinnangul tähendaks olukord, kus sotsiaaldemokraadid jätkavad Rinne toetamist, kuid Keskerakond ei, valitsuse lagunemist. Ainuke võimalus sama valitsuse jätkamiseks on Soome rahvusringhäälingu hinnangul uue peaministrikandidaadi leidmine. Praeguses koalitsioonis kuulub peaministri koht sotsiaaldemokraatidele.

Soomet valitseb alates 6. juunist Rinne juhitav viie erakonna valitsus, kuhu kuuluvad SDP, rohelised, Keskerakond, Vasakliit ja Soome Rootsi Rahvapartei (RKP).

Antti Rinne teatas reedel, et Soome Postiga seotud probleemide keskmes olnud riigifirmade minister Sirpa Paatero esitas tagasiastumisavalduse ning tema kiitis lahkumisavalduse heaks.

Rinne selgitas Yle teatel, et sotsiaaldemokraat Paatero polnud lähtunud tema juhistest, kuidas riigifirma tegevust tuleks juhendada.

Rinne lisas, et Soome Posti juhatus on tegutsenud valesti ja juhatuse rolli on asutud analüüsima. Täpsemalt süüdistas peaminister postifirma juhtkonda selles, et viimane on äsjase töövaidluse asjaolusid selgitades kuupäevadega vassinud ning väitnud, justkui oleks hiljutisel streike põhjustanud sammul valitsuse tugi.

Opositsiooniparteid Koonderakond ja Põlissoomlased aga süüdistavad peaminister Rinnet ennast parlamendi eksitamises.

Yle teatel on õiguskantslerile esitatud mitu kaebust Rinne tegevuse kohta vaidlustest Soome Postiga. Reedeks oli kaebuseid laekunud neli. Esmaspäevaks oli kaebusi mõni juurde laekunud.

Soome Posti hiljutine otsus viia umbes 700 pakisorteerijat üle tütarfirmasse Posti Palvelut Oy tähendas, et nendele inimestele hakkaksid kehtima uued töötingimused ja nende töökohad oleksid tööstusvaldkonna ametiühingu haldusalas, mitte aga posti- ja logistikavaldkonna ametiühingu Pau all nagu varem. Samm tõi kaasa nii postitöötajate streigi kui ka ulatuslikud toetusstreigid. Vastasseisule õnnestus lahendus leida alles pärast pikki läbirääkimisi riikliku lepitaja vahendusel.