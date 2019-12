Ilta-Sanomat: välisminister vassib laste Süüriast tagasitoomise plaaniga

Samal ajal peaministri tagasiastumisega on Soomes tähelepanu all välisminister Pekka Haavisto vastuolulised selgitused plaani kohta, millega valmistati ette Süürias al-Holi laagrist Soome taustaga pühasõdalaste laste tagasitoomist.

Haavisto väitis esmaspäeval pressikonverentsil, et ei avaldanud ministeeriumi konsulaarküsimuste juhile Pasi Tuominenile survet tagasi astuda peale seda, kui viimane keeldus laagris olevate niinimetatud ISIS-e laste Soomesse toomist enda vastutada võtmast.

Ilta-Sanomate kolmapäeval avaldatud artiklis aga avaldatakse ajalehele saadetud kirjavahetus ministeeriumi ametnike vahel, kust tuleb välja, et ei Haavisto ega keegi teine Soome valitsusest ei soovinud poliitilist vastutust enda peale võtta ning laste tagasitoomise küsimus taheti jätta välisministeeriumi ametnike lahendada.

Samuti on vastuolulised minister Haavisto enda väljaütlemised. Kui ta esmaspäeval väitis, et niinimetatud Operatsioon Korpist olid teadlikud ka valitsuse liikmed, parlamendi välisasjade komisjon ning president Sauli Niinistö (nõnda kinnitas oma allikatele toetudes ka Helsingin Sanomat), siis Niinistö teatas teisipäeval, et tema ei tea asjast midagi ning valitsusest on talle mitu korda kinnitatud, et otsust laste tagasitoomiseks pole tehtud.

Parlamendi välisasjade komisjoni esimees Mika Niikko aga ütles Ilta-Sanomatele, et neid pole asjade käigust keegi teavitanud ning seetõttu kutsus komisjon Haavisto teisipäeval aru andma. Niikko sõnul on kummaline, miks jäeti komisjonile operatsiooni ettevalmistamisest rääkimata.

Samas on teada, et operatsiooni on ettevalmistatud välisministeeriumis juba suvest saati. Haavisto aga ütles esmaspäeval pressikonverentsil, et selline plaan on võimatu, kuna Süüria kurdiametnikud ei lase lapsi üksi minema - kui, siis ainult erandjuhtumitel.