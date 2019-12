Järvik: ega ma "lutikat" näinud ei ole, aga aparatuur tuvastas

Mart Järvik, millal te avastasite, et teid kuulatakse maaeluministeeriumi kabinetis pealt?

Ega ma selgelt seda avastanud ei ole, aga kõhklused ja kahtlused tekkisid mõned ajad tagasi, kui avastad, et see jutt, mida sa oled kabinetis rääkinud on mingi aja pärast kellelgi juba teada.

Mida te ette võtsite, et pealtkuulamist kindlaks teha?

Otsisin võimalust, et kuidas seda kõigepealt kindlaks teha ja leidsin paar sõpra, kellel olid sellised seadmed olemas ja millega on võimalik avastada mingeid selliseid seadmeid, mis salvestavad.

Kelle poole pöördusite?

Oma sõprade poole ikka ja nemad ka mind aitasid.

Aga kes teid konkreetselt aitas?

Noh, see ei oma siin üldse mingit tähtsust.

Mismoodi siis te selle seadme üles leidsite ja kuidas see välja nägi?

Ega ma teda näinud ei ole, aga aparaat näitab ruumis liikudes tuledega ja heliga, kui kuskil midagi on. Aparaadi tundlikkus on reguleeritav. Kahte aparaati proovisin. Mõlemad näitavad, et ühes kohas laes... kui lähed suunaga lae alla, siis seal läheb see skaala punasesse ja lisaks hakkab veel alarmkelluke hüüdma.

Kui te seda oma silmaga ei näinud ja mingisugune internetist või poest ostetud vidin näitas, et midagi seal oli, siis kas te selle kahtlustusega ei heida varju meie õiguskaitseorganitele alusetult?

Ma ei kontrollinud ühe seadmega, vaid kahega. Ma arvan, et midagi seal peab olema. Ja huvitav on minna järgmine nädal, laenata veel korra seadet, ja siis saada teada, kas see on ikka seal samamoodi alles või ei ole.

Plaanite seda teha?

Võimalusel ikka.

Mida te ette võtsite? Kui tegemist on ebaseadusliku jälgimisega, siis tuleb pöörduda õiguskaitseorganite poole. Kas te tegite seda?

Mina ei osanud mujale pöörduda, kui see oli vist 22. kuupäev eelmisel kuul, saatsin kirja Mart Helmele. Tema ministeeriumi all on vastavad organid, et tehtaks kontroll võimalusel minu kabinetis. Et ma kahtlustan, et seal on, kas pealtkuulamise või jälgimise seadmed.

Miks te ei pöördunud otse politseisse?

Ei tulnud isegi sellist mõtet pähe. Tundus, et nii on kõige lihtsam. Minister ehk saab anda kiirelt korraldused. Aga hiljem tuli välja... See oli reedene päev vist, ja esmaspäeval mul see tööaeg lõppes. Et vist vist oli 22 ja Mart Helme nägi seda kirja liiga hilja ja esmaspäeval olid juba muud asjad.

Kes teid võib või võis pealt kuulata?

Seda ei oska mina küll öelda, aga selle jaoks on meil riigis olemas organid, kes saavad uurida. Ja hea, kui maja vaadatakse üle.

Kas oli ka sellist tundlikku infot, mis ei oleks tohtinud teiste kõrvadeni jõuda, aga ometi jõudis?

Ei, sellist infot ei olnud, aga kui hakkasid kõhklused tekkima, siis räägid ise lihtsalt mingisuguse loo kokku mida pole tegelikult olemas. Ja kui sa kuuled seda kuskilt, siis tekivad küll kahtlused.

Kas olete te kuulnud ka kolleegide käest, et mingi info lekib müstilisel kombel?

Ei ole seda teemat eriti puudutanud, aga eks kolleegid teavad seda paremini. Järgmine nädal saan nendega kokku, ehk siis saan küsida.

Mis te arvate, miks teie vastu võib olla nii teravdatud huvi?

Jään vastuse võlgu, ei tea.

Mart Järvik, mida ministriks oleku aeg teile õpetas?

Sain palju häid kogemusi ja seda, et Eesti maaelu jaoks on päris palju võimalik isegi seitsme kuuga ära teha. Nii siin kohapeal kui ka piiri taga käies väliskaubanduse, just põllumajanduse suuna asju ajades. Arvan, et sain põllumehe jaoks päris palju kasulikke asju tehtud.

Millega te praegu tegelete ja kas plaanite suures poliitikas jätkata?

No see küll välistatud ei ole ja kaks pakkumist on tehtud, aga ma olen öelnud, et detsembrikuu tahaks puhata.

Uueks maaeluministriks võib saada teie erakonnakaaslane Arvo Aller. Mida peate tema tugevusteks ja ka nõrkusteks?

Ma ei oska tugevusi ega nõrkusi hinnata, ma ei tunne teda nii palju. Mina olin Merry Aartiga üks, kes kirjutas, et maaeluprogrammi kokku ja ma tean, et Arvo Aller läbi Merry aitas ka seda omalt poolt kaasa läbi lugeda ja korrektuure sisse viia. Ta on kindlasti maaeluga hästi kursis olev inimene. Ja kindlasti saab ta hakkama, ma olen temaga mõned korrad kohtunud ja mulle on ta väga sümpaatne inimene.