Valge Maja kõrge ametniku sõnul arutavad Pompeo ja Trump välisminister Lavroviga kahepoolsete suhete seisu, vahendavad Reuters ja NPR.

Lisaks Pompeole ka Trumpiga kohtumisest teatas esimesena esmaspäeval oma allikatele viidates Vene infoagentuur Interfax ning hiljem kinnitasid seda nii Vene välisministeerium kui ka Valge Maja.

Üheks jututeemaks saab kindlasti olema tuumarelvastuse piiramist puudutav START-lepe (New START ehk Strategic Arms Reduction Treaty), mille tähtaeg saab läbi 2021. aasta veebruaris ning mille pikendamise või asendamise asjus pole Washington ja Moskva endiselt kokkuleppele jõudnud.

President Vladimir Putin tegi eelmisel nädalal ettepaneku, et lepet võiks pikendada ilma eeltingimuste või pikema aruteluta.

Lavroviga kohtumine on USA meedia jaoks tähelepanuväärne ka seetõttu, et USA luureteenistused jõudsid juba aastaid tagasi ühisele seisukohale, et Venemaa sekkus 2016. aasta presidendivalimistesse ning üritas neid kallutada Trumpile soodsas suunas. Moskva on süüdistused sekkumises tagasi lükanud.

USA ajakirjandus tuletab ka meelde, et viimati, kui Lavrov Valget Maja külastas ehk 2017. aasta 10. mail, kinnitasid mitmed allikad, et Trump avaldas Vene välisministriga vesteldes riigisaladusi, millest osa puudutas ka Iisraeli luure poolt USA kolleegidele edastatud informatsiooni.