Carlsoni saatekülaliseks oli demokraat Hillary Clintoni kunagine nõunik Richard Goodstein. Vestluse peamiseks teemaks oli praegu USA esindajatekojas toimuv Trumpi tagandamisprotsess, kus on kesksel kohal ka USA suhted Ukrainaga, vahendab Daily Beast.

Kui alguses vaidlesid Goodstein ja Carlson erinevate arvamusküsitluste üle ehk teemal, kui palju on tagandamismenetlusel ühiskonnas toetajaid ning kas see protsess on Trumpi reitingut kahandanud või hoopis tugevdanud, siis peagi muutus saatejuht teemat ning hakkas väitma, et endine asepresident Joe Biden ja tema poeg Hunter Biden saatsid omal ajal Ukrainas korda midagi korruptiivset.

"Trumpi soovitakse tagandada, et ta selle kohta küsis," väitis Carlson. "Kas sa ei leia, et see on natuke veider?"

Tema sõnul polevat põhjust muretseda, kas Trump survestas Ukraina kolleegi sõjalise abi andmisega, et Kiiev algataks tema siseriikliku poliitilise rivaali vastu juurdlusi. Samuti küsis ta, miks peaks see sõjalise abi andmine ameeriklastele üldse korda minema.

"Sest rindejoonel inimesed surevad. Sinu jaoks on see, jah, nali..." rõhutas Goodstein, kuid Carlson, kes on pikka aega väitnud, et Venemaa ei sekkunud 2016. aasta USA presidendivalimistesse, ning kes on nimetanud kogu eriprokurör Robert Muelleri juurdlust sarnaselt Trumpile "nõiajahiks", segas kiirelt vahele.

"Miks peaks mind huvitama see, mis konfliktis Ukraina ja Venemaa vahel toimub?" hüüatas Carlson. "Ma räägin täiesti tõsiselt. Mis see mind huvitab? Miks ei võiks ma Venemaale pöialt hoida? Mida ma muide ka teen."

Richard Goodstein: "People are dying on the frontlines. You think it's a joke."

Tucker Carlson: "Why do I care what's going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. And why shouldn't I root for Russia? Which I am."https://t.co/K3LUbWJyxe — Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 26, 2019

Carlson jätkas pikemat monoloogi, kus ta saatekülalist Venemaa pärast muretsemise tõttu pilkas ning teatas korduvalt, et teda ei huvita, mida Venemaa teeb või kas Moskva mõnele teisele riigile kallale läheb.

Saate lõpus, kui tema kommentaarid olid sotsiaalmeedias juba tähelepanu pälvinud, teatas Carlson, et oli teinud siiski nalja, millest keegi polevat aru saanud.

"Enne kui lõpetame, siis saate alguses ma märkisin, et toetan Venemaad Venemaa ja Ukraina vastasseisus," sõnas ta. "Loomulikult tegin ma nalja. Ma toetan ainult pilkeid vasakpoolsete kinnisideede aadressil."

Samas saates avaldas Carlson ka kahtlust seoses süüdistusega, et Süüria presidendi Bashar al-Assadi väid kasutasid keemiarelva.

Tucker followed this segment with a bizarre attack on the decision to bomb Syrian chemical weapons factories in 2018. Russia and Syria have been engaged in a long-standing campaign claiming the 2018 chemical weapons attacks in Duoma were "staged" (Pt. 1/2) pic.twitter.com/5wzOH5ZnFA — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) November 26, 2019

Trumpi üheks lemmiksaatejuhiks peetud Carlson on korduvalt ka varem erinevaid Venemaa-sõbralikke ja näiteks NATO-vastaseid avaldusi teinud.

Näiteks 2018. aasta suvel Trumpiga intervjuud tehes küsis Carlson, miks peaks USA minema appi NATO-liitlasest Montenegrole.

Käesoleva aasta jaanuaris aga küsis Carlson, "miks peaks USA kulutama suuri ressursse millelegi sellisele nagu Eesti territoriaalne terviklikkus".

Trumpi toetajatest vabariiklaste seas kogub jätkuvalt aga hoogu vandenõuteooria, mille kohaselt ründas Ukraina USA 2016. aasta valimisi ning ka Trump olevat sageli nõunikele kurtnud, et "Ukraina tahtis teda maha võtta". Hiljuti saatesse "Fox & Friends" helistanud Trump kordas ka ise viiteid sellele vandenõuteooriale.

USA esindajatekoja luurekomitees möödunud nädalal tunnistanud Valge Maja nõunik ja Venemaa-ekspert Fiona Hill hoiatas oma avasõnas muuhulgas just selle eest, et sisepoliitilises võitluses, sealhulgas tagandamismenetlust puudutavas retoorikas kasutatakse Venemaa poolt rahvusvahelises meedias levitatud vandenõuteooriaid.

"Lähtudes küsimustest ja avaldustest, mida ma olen kuulnud, tunduvad mõned teist siin komitees uskuvat, et mitte Venemaa ja tema luureteenistused ei viinud läbi kampaaniat meie riigi vastu, vaid hoopis äkki mingil põhjusel tegi seda Ukraina. See on välja mõeldud narratiiv, mis on välja mõeldud ja levitatud Vene eriteenistuste endi poolt," rõhutas ta.

"Kurb tõde on see, et Venemaa oli see välisjõud, kes 2016. aastal ründas süstemaatiliselt meie demokraatlikke institutsioone. See on avalik järeldus, milleni on jõudnud meie luureteenistused ja parteiülesed kongressi raportid. See on väljaspool vaidlust, hoolimata sellest, et mõned detailid on pidanud jääma salastatuteks," jätkas Hill. "Ma keeldun võtmast osa katsest legitimeerida alternatiivset narratiivi, et Ukraina valitsus on USA vaenlane ning et Ukraina, mitte Venemaa, ründas meid 2016. aastal."