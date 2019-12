Koalitsioonifraktsiooni "Meie Viimsi" esimees Märt Vooglaid ütles teisipäeval ERR-ile, et praegu pole neil vallavanema kohale ühtki kandidaati.

"Ei ole praegu ühtki valikut, teeme nii-öelda jõulurahu valitsuse. Hiljemalt 14. jaanuariks soovime esitada kandidaadi. Häid inimesi pole lihtsalt tänavalt võtta, kas te teate mõnda soovitada?" rääkis Vooglaid, kelle sõnul oli Randjärve lahkumine koalitsiooni jaoks ootamatu, mitte etteplaneeritud sündmus ning uut kandidaati polnud kellelgi varuks.

Viimsi volikogu esimees Taavi Kotka ütles ERR-ile, et "paar väga head, tugevat kandidaati" on siiski olemas, aga oluline on, et uus vallavanem sobiks kõigile neljale koalitsioonipartnerile.

"Viimsi vald pole halb koht, mida juhtida. Jah, kogukonnaga tuleb läbi saada, ja nad võivad olla väheke nõudlikumad kui mujal. Eks see on väljakutse igale juhile," ütles Kotka, kelle sõnul hakkas talle meilile ja telefonile pakkumisi tulema kohe peale Randjärve tagasiastumise teadet.

Koalitsiooni sees Randjärve sunnitud lahkumine ebakõlasid pole tekitanud, kinnitas Vooglaid. "Koalitsiooni tervis pole kunagi küsimuse all olnud," märkis ta. Sama kinnitas ERR-ile ka Kotka.

Konkursi korraldamist Viimsi võimuliitlased praegu ei kavanda.

"Konkurss – ma ei tea. Olen ettevõtjana lugematu arvu konkursse läbi viinud. See ei taga alati sugugi parimat tulemust. Kui konkursiga oleks garanteeritud, et see tagaks parima vallajuhi, siis ma teeks seda kohe. Aga ka ettevõtluses ei taga konkurss sugugi parimat kandidaati. Tihtipeale kipuvad seal osalema ebakompetentsed inimesed," rääkis Vooglaid.

Kotka sõnul pole kavas avalikku konkurssi korraldada, küll aga toimub koalitsioonisisene konkurss, et leida parim kandidaat. "Et poleks nii, et inimesed arvavad, et saab see, kes Vooglaiule meeldib, kes (Siim) Kallasele meeldib. Meil on arutelud, millist tüüpi peaks see inimene olema, millisest sektorist, mis omadustega. Pole nii, et võtame parteinimekirjast," selgitas Kotka.

Haabneeme kooli direktori vallandamise tõttu avalikkuse ja kohalike poliitikute kriitika alla sattunud reformierakondlasest Viimsi vallavanem Laine Randjärv teatas nädal tagasi, et astub vallajuhi kohalt tagasi 10. detsembril.

Randjärv põhjendas tagasiastumist eriarvamustega juhtimisotsustes, mistõttu ei olnud tema hinnangul aus vallavanema ametis jätkata. "Võimalus ennast realiseerida tuleb anda neile, kes saavad oma plaanid ellu viia," ütles ta.

Randjärv sai Viimsi vallavanemaks, kui senine vallavanem Siim Kallas teatas 2019. aasta jaanuaris, et soovib keskenduda riigikogu valimiste kampaaniale ja paneb ameti maha. Randjärv taandus uue positsiooni nimel riigikogu liikme kohalt ja ta valiti Viimsi vallavanemaks 12. veebruaril.

Randjärv ütles ametisse valimise järel, et kuigi ta kandideerib ka märtsikuistel riigikogu valimistel, ei kavatse ta valituks osutudes riigikogusse minna, vaid jääda Viimsi vallavanemaks. Randjärv kogus valimistel vaid 245 häält ning ta poleks selle tulemusega ka riigikogusse pääsenud.

Viimsis on võimul koalitsioon, kuhu kuuluvad Reformierakond (üheksa saadikut), Isamaa (kolm), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (kaks) ja valimisliit Rannarahvas (üks). 21-liikmelises volikogus on neil kokku 15 kohta. Opositsioonis on EKRE (kaks saadikut), valimisliit Kogukondade Viimsi (kaks) ja Keskerakond (kaks).