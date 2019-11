Viimsi vallandas väärkohtlemisjuhtumite tõttu Haabneeme kooli juhi

"Meile on teatavaks saanud kahetsusväärsed süsteemsed väärkohtlemise juhtumid Haabneeme koolis, mis ulatuvad tagasi eelmise aasta novembrisse ja millest koolijuht ei ole tööandjat ehk vallavalitsust õigeaegselt teavitanud, et nende juhtumitega koheselt ja õiguspäraselt tegeleda," ütles Viimsi vallavanem Laine Randjärv.

"Tegime meile saabunud info põhjal kohe ka politseile kuriteoteate, mille põhjal on tänaseks algatatud kriminaalmenetlus," ütles Randjärv vallavalitsuse pressiesindaja vahendusel. "Kuna menetlus on käimas, ei saa detaile praegu täpsemalt kommenteerida ega avaldada. Asjaga tegeleb edasi prokuratuur."

Randjärve sõnul on keeruline kinnitada, kas väärkohtlemise juhtumeid on teadlikult varjatud või ei võetud ametialase hooletuse tõttu jäetud meetmed olukorra lahendamiseks tarvitusele. "Igal juhul vastutab koolijuht siinkohal sajaprotsendiliselt," ütles Randjärv. "Meile laekunud info oli õõvastav ning ei jätnud võimalust jätta sellele reageerimata."

Vald esitas kuriteoteate politseile oktoobris ja seda samal päeval, kui asjaolud vallavalitsusele teatavaks said.

"Koolis turvalise õppe- ja töökeskkonna tagamine on valla jaoks absoluutne prioriteet ja eelkõige on see vallavalituse poolt ametisse määratud koolijuhi igapäevane ülesanne – tagada turvalisus ja teavitada tööandjat koheselt juhtumitest, mis seda turvalisust võivad ohustada. Sirje Toomla koolijuhina on siin jätnud ametialased kohustused kahetsusväärselt täitmata, mistõttu ei saa me lubada tal koolijuhina jätkata," ütles Randjärv.

Vald kuulutab konkursi uue direktori leidmiseks välja tuleval nädalal.

Sirje Toomla töötas Haabneeme kooli direktorina alates 2014. aasta juulist.