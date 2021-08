TS Laevad sai EL-ilt lubaduse rahastada parvlaeva Piret elektrifitseerimist

"Praegu on parvlaeva Piret elektrifitseerimine valitud 32 parima innovaatilise projekti hulka, mis võivad toetust saada. Selleks, et jõuda eelotsusest lepinguni ja lõpliku rahastusotsuseni, on meil veel vaja teha teatud tegevused ja saata andmeid," ütles TS Laevade juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro ERR-ile.

Euroopa Komisjoni pressiteate kohaselt rahastatakse EL-i innovatsioonifondist 118 miljoni euroga 32 väikest innovatsiooniprojekti, mis asuvad 14 EL-i liikmesriigis ning Islandil ja Norras. Projektide hulgas on ka Piretile elektriajamite ja akude paigaldamine. Diislikütusel töötavad masinad jäävad laeva ainult olukordadeks, kui rasked jääolud sunnivad neid kasutama, teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus.

Pireti elektrifitseerimise projekt ühendab endas kolm innovatsiooni, märkis komisjon. Esiteks demonstreerib see elektrimootorite kasutamise võimalikkust laevatranspordis ka sellises geograafilises piirkonnas, kus talvel võib esineda jääkatet. Teiseks hakkab parvlaev kasutama uuendatud energiajuhtimise süsteemi, mis peaks võimaldama tasakaalustada tarbimise ja patareide piiratud energiamahutavuse. Kolmandaks annab projekt võimaluse hakata kasutama kaldal paiknevat puhverakumulaatorit, mida saab süsteemioperaator tulevikus rakendada ka elektrivõrgus suure nõudluse hetkedel stabilisaatorina.

Kokkuvõttes võiks projekt vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist 61 protsendi võrra, hindas komisjon.

Rahastamiseks välja valitud 32 projekti puhul hindasid eksperdid seda, kuidas need tavapäraste tehnoloogiatega võrreldes aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja viia majandus praegust tehnika taset ületavate uuenduste kasutamiseni. Hinnati ka seda, kas need projektid on piisavalt valmis, et neid saaks kiiresti kasutama hakata, teatas komisjon.

Samas rõhutas TS Laevade juhatuse liige Kivro, et Pireti elektrifitseerimine peab käima kooskõlas vajaliku laadimistaristu ehitusega sadamas. "Peame ka kinnitama, et selleks ajaks, kui Pireti ümberehitustööd lõppevad, peab sadama taristu olema valmis täiselektrilist laeva teenindama," märkis Kivro.

TS Laevad on juba ehitanud hübriidlaevaks ümber mandri ja Muhu vahel sõitva parvlaeva Tõll. Elektrimootorite ja akudega täiendatud Tõll tegi hübriidlaevana esimese reisi 2020. aasta 2. septembril. Tõllu ehitas TS Laevad ümber oma vahenditest.

TS Laevad paigaldas ligi 1,6 miljonit eurot maksnud ümberehituse käigus Tõllule akupangad, mis vähendavad diislikütuse tarbimist 20 protsenti ning jätavad sellega õhku paiskamata 1600 tonni CO2 aastas. Lisaks õhuemissioonidele väheneb ka veealune mürareostus ja vibratsioon.

Kui Tõll kasutab korraga nii diisel- kui ka elektrimootoreid, siis Piret peaks üldjuhul sõitma hakkama ainult elektri jõul.

Euroopa Komisjoni teatel hakatakse nüüd rahastamiskonkursi edukalt läbinud projektide jaoks ette valmistama konkreetseid toetuslepinguid. Need peaksid valmis saama 2021. aasta neljandas kvartalis, et komisjon saaks vastu võtta vastava toetuse andmise otsuse ja alustada toetuste väljamaksmist. Projektide rahastamise lõpetamiseni on aega kuni neli aastat.