Aeg: Eestis pole õigusriigi kallale ühegi teoga mindud

Pevkur tõi välja, et viimase poole aasta sündmuste järel – rahandusminister tahtis vallandada politseijuhti, siseminister tungis kaitseministri valdkonda, ministrid süüdistavad kõiki, kaasaarvatud meediat – on õige, et avalikusele antakse signaal, et see, mis praegu valitsuses toimub, on väga vale.

Aegi hinnangul pole õigusriik ohus. "Piiride kompamisi on ka varasematel aegadel olnud. Õigusriik on Eestis kindlalt kahe jalaga maas. Kodanikuõigused on tagatud, võimude lahusus on tagatud, riik täidab oma funktsioone, kohtuvõimu iseseisvus on tagatud," lausus ta.

"Me teame, et EKRE retoorika valimiste ajal oli suhteliselt karm ja seda nad on mingil määral jätkanud ka valitsuserakonnana. Aga üks asi on jutt ja teine asi on sellele järgnevad reaalsed teod. Reaalselt Eestis õigusriigi kallale ühegi teoga mindud ei ole. Mina ei usu, et õigusriigi murenemine tekib kellegi retoorilistest sõnavõttudest. Kui need organisatsioonid ise hoiavad oma usaldusväärsust oma tegudega üleval, siis ei ole murenemist mitte kuskil," rääkis Aeg.

Pevkuri sõnul käib riigi ja ametiasutuste usaldusväärsuse lammutamine tükkhaaval, ja just see on ohtlik.

"Kui Mart Helme ütleb, et "vasakliberaalne globalistlik justiitsmaffia teeb, mis tahab ja rahvas peab sellega vaikides leppima", või need korduvad süüdistused prokuratuuri ja kohtute aadressil. See on tükk-tükkhaaval riigi usaldusväärsuse lammutamine. /.../ Peaprokurör läks, kantsler läks. Ja tekib olukord, kus väga paljud ametnikud ei julge enam sõna võtta, sest äkki kaotavad ka leiva," märkis ta.

Pevkuri sõnul ei saa poliitikud teha neile antud võimuga, mis parajasti meeldib.

"Ei saa olla õigusriigis nii, et see, kellel on võim, sellel on jõud. Need on demokraatliku õigusriigi vastased arusaamised. See tähendab ka, et ministrid ei topi oma nina teiste ministrite valitsemisalasse, nagu praegu on juba vähemalt kaks korda juhtunud," rääkis ta.

Aeg märkis, et minister ei tohi sekkuda aktiivsesse menetlusse, küll aga võib arvamust avaldada teiste ministrite valdkondades.

"Teise ministri haldusalas arvamust võib kindlasti avaldada. Valitsuses me ju paneme laua peale ka need asjad, mis mõne ministri valitsemisalas ja kogu valitsus arvab nende kohta," ütles Aeg.

"Mina ei näe täna selles plaanis, et mida üks või teine ütleb – kui me räägime, kas õigusriik on ohus Eesti riigis, siis ma väidan, et seda ei ole. Tegusid ju ei ole. Jah, sõnasid on, häirivaid sõnavõtte on, aga konkreetselt selliseid protsesse käivitunud ei ole, millest me võiksime järeldada, et üks või teine õigusriigi printsiip oleks kuidagi ohustatud," rääkis justiitsminister.

Aeg moodustas detsembri alguses Harju maakohtu esimehe kohustuste täitmist uuriva komisjoni. Tema sõnul ei ole mingit alust väidetel, et ta üritaks kohtute üle kehtestada poliitlist võimu.

"See järelevalvemenetlus, mille me alustasime, tuleneb selgelt kohtute seadusest. Initsiatiiv selle menetluse alustamiseks tuli riigikohtu esimehelt, kes tundis muret teatdu protsesside osa, mis on Harju maakohtus kriminaalmenetluses käimas, kus kohtunikud on järgmise aasta alguses pensionile minemas. /.../ Minu eesmärk ei ole hakata kedagi süüdistama, nii et tal tuleks oma töökohalt lahkuda," selgitas ta.