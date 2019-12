Lisaks kuuluvad komisjoni Tartu ringkonnakohtu kohtunik Juhan Sarv, Viru maakohtu kohtunik Heili Sepp, emeriitkohtunik Jüri Paap ja justiitsministeeriumi siseauditiosakonna juhataja Karin Karpa.

Eelmisel neljapäeval ütles Aeg valitsuse pressikonverentsil, et kuigi on Eesti kohtud väga efektiivsed, siis jätkuvalt on tõrvatilgad meepotis suured, mahukad kriminaalasjad, mis venivad. "Venivad mõnikord objektiivsetel asjaoludel, mõnikord võib-olla põhjendamatult," sõnas Aeg.

Tallinna Sadama kohtuprotsess on üks sellistest suurtest asjadest, mille kohta justiitsminister Raivo Aeg kasutab sõna "venib", kuid kindlasti mitte ainuke.

Minister Raivo Aegi sõnul on järelevalvemenetluse eesmärk leida põhjused või asjaolud, mis tingivad menetluse nii pikaks venimise.

Komisjon peab esitama järeldused ja ettepanekud hiljemalt tuleva aasta 2. märtsiks. Eelkõige peab komisjon pakkuma lahendused, kas ja missuguste õiguslike ja korralduslike meetmetega oleks võimalik kiirendada kriminaalasja üldmenetluse asja menetlemist.

"Kas seal on seadusandlikud probleemid, tuleb siin mõnes mõttes seadusi hakata muutma, andma täiendavaid tööriistu kohtunikele, et need menetlused saaksid kiiremini minna, on siin mingisugused ressurssidega seotud küsimused, kas on seal piisavalt kohtunike või ei ole, või on töökorralduslikud küsimused. Need on need asjad, millele tahan vastust saada," ütles Aeg pressikonverentsil.

Harju maakohtu esimees Meelis Eerik ütles eelmisel nädalal, et järelevalvemenetluse algatamine on üllatav ja ta ei pea seda õiglaseks.

"Harju maakohtu ülekoormusest oleme rääkinud juba umbes kümme aastat ja igasugune lahenduse otsimine on tervitatav. Küll aga ei ole järelevalvemenetlus see õige meetod, sest järelevalvemenetlus viitab sellele, nagu keegi siin ei teeks tööd, aga see ei ole õige," rääkis Eerik.