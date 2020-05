Harju maakohtus kohtuasjade venimist uurinud järelevalvekomisjon tegi ettepanekud, kuidas korraldada kohtu tööd ja muuta seadusi nii, et leevendada kohtunike töökoormust ja lühendada mahukatele kriminaalasja üldmenetlustele kuluvat aega.

Justiitsminister Raivo Aeg algatas eelmise aasta lõpus riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul järelevalve Harju maakohtus, sest seal oli mitme mahuka kriminaalasja puhul tekkinud oht ületada mõistlik menetlusaeg.

Komisjon jõudis järeldusele, et kriminaalasjade lahendamise kiirust on mõjutanud eeskätt viimastel aastatel kohtusse jõudnud varasemast suurem hulk eriti mahukaid kriminaalasju, menetlusõiguse reeglite vähene paindlikkus ja kriminaalasjadega tegelevate kaitsjate vähesus.

Komisjoni hinnangul üldjuhul kriminaalasjade jagamise süsteem maakohtus praegusel kujul toimib, kuid seda saaks siiski sujuvamaks ja lihtsamaks muuta.

Samas tegi komisjon ettepaneku anda maakohtu esimehele rohkem võimalusi menetluste seisu hindamiseks.

"Komisjoni hinnangul võiks olla kohtu juhtkonna käsutuses senisest rohkem töövahendeid menetluste seisu hindamiseks, näiteks jooksvalt täienev ülevaade mahukate või pikka aega menetluses olnud kriminaalasjade menetlusplaanidest. See võimaldaks tegeleda asjaga juba enne probleemi tekkimist," ütles Aeg.

Komisjon tegi ka ettepaneku muuta pensionile siirduvate kohtunike töökorraldust, mis on seni jätnud menetlused venima. Riigikogu menetluses on praegu kohtute seaduse eelnõu, mis võimaldaks pensionile siirduval kohtunikul tema nõusolekul lahendada menetluses olevad asjad lõpuni.

"Samuti otsustati märtsi lõpus, et Harju maakohus saab juurde ühe kohtuniku ametikoha. Konkurss selle koha täitmiseks on juba välja kuulutatud," märkis Aeg.

Komisjoni hinnangul tuleks analüüsida ka seda, kas ja mil moel saaks suurendada kriminaalasjadega tegelevate advokaatide arvu, tegemata samas liigseid järeleandmisi õigusteenuse kvaliteedis.

Justiitsministeerium on ettepanekud läbi vaadanud ja teinud kava, kuidas nendega edasi minna. Kriminaalmenetluse reeglite muudatused plaanib ministeerium laiemaks aruteluks välja panna juba suvel.

Aeg alustas mullu novembris Harju maakohtu järelevalvemenetluse, sest menetlusajad olid kasvanud väga pikaks.

"Näiteks täna on Harju maakohtus 15 kriminaalasja, mille menetlus on kestnud juba üle aasta ja seda me ei loe normaalseks menetlusajaks," selgitas Aeg novembris..

Minister tõi välja, et 2013. aastaga võrreldes saabus 2018. aastal Harju maakohtusse kolmandiku võrra vähem kriminaalasju, 3400 asemel 2400. Samal ajal ronis keskmine menetlusaeg järk-järgult ülespoole näiteks 2019 esimesel poolaastal oli see 241 päeva.

Harju maakohtu esimees Meelis Eerik hindas järelevalvet ebaõiglaseks, sest probleemid kõnelesid tema sõnul ülekoormusest, millest oli juba varem teada antud.