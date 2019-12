Justiitsminister Raivo Aeg ütles, et temale on seletamatu, miks rahandusminister Martin Helme Aidu tuulepargi probleemiga seoses ettevõtjaid Oleg ja Andres Sõnajalga nii tugevalt kaitseb.

Rahandusminister Martin Helme heidab Aidu tuulikupargiga seotud probleemis ette seda, et riigiametnikud on ettevõtjate vastu kiuslikud.

Kolmapäeva õhtul "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus ütles justiitsminister Raivo Aeg, et Helme sõnade peale ei tasu ülemäära erutuda. "Eks me oleme ju nendega harjunud või kuulnud neid ka varem," lisas ta.

Aeg tõdes, et temale on mõistmatu, miks on Martin Helme asunud Sõnajalgade ettevõtmist nii tugevalt kaitsma.

"Konkreetset situatsiooni adekvaatselt hinnata suudavad meil ikkagi spetsialistid kaitseväest ja kaitseministeeriumist, kes selgelt oskavad hinnata, kas need tuulikud segavad seal meie radareid, kas nad segavad raadioluuret või nad ei tee seda. Sellele lihtsalt kõrvalt emotsioonide põhjalt hakata hinnanguid andma ei ole minu meelest kohane," rääkis Aeg.

Aeg: Martin Helme väiteid radari kohta peab hindama kaitseministeerium

Justiitsminister Raivo Aeg märkis kolmapäeval riigikogu infotunnis, et rahandusminister Martin Helme väiteid, nagu Kellavere radar ei töötaks, peab hindama kaitseministeerium.

"Mis puudutav võimalikku riigisaladuse lekitamist, siis eeskätt peaksid sellele hinnangu andma kaitseministeeriumi spetsialistid," ütles Aeg.

"Mulle tundub, et see oli utreeritud, väljavisatud väide, mille puhul konkreetsetele allikatele ei viidatud. Nagu oleks olnud tegemist mingi kuulujutuga. Kaitseministeerium peab tuvastama, kui tõene see väide oli, mina seda kommenteerida ei oska," ütles Aeg.

"Loomulikult, kui päriselt on riigisaladust avaldatud, tuleb sellele reageerida, kuid kas riigisaladust on avaldatud, saab hinnangu anda vaid see, kes on selle saladuse loonud," märkis Aeg.

Ta lisas, et julgeolekukomisjoni istungitel, millel ta on viibinud, pole käsitletud teemat, millises seisus Kellavere radar on.

Martin Helme märkis Aidu tuulepargist Postimehele rääkides, et kaitseministeerium ei ole näidanud konkreetseid tõendeid, et tuulikud segavad radareid. "Nad ütlevad, et kõik on riigisaladus. Üks riigisaladus, mida mina olen kuulnud, on see, et Kellavere radar lihtsalt ei tööta," ütles Helme.