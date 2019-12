Põhja-Korea on seadnud aasta lõpu tähtajaks, mil Washington peab välja tulema uute ettepanekutega tuumadiplomaatia päästmiseks, ning lubanud "jõulukinki", kui USA presidendi Donald Trumpi administratsioon järeleandmisi ei tee.

Viimastel nädalatel on stalinistlik riik esinenud ühe ähvardusega teise järel ja Ühendriikide erisaadik ütles esmaspäeval Soulis ajakirjanikele, et Washington on neid kõiki kuulnud.

"On kahetsusväärne, et nende USA, Korea Vabariigi, Jaapani ja meie Euroopa sõprade suunas tehtud avalduste toon on olnud nii vaenulik, negatiivne ja mittevajalik," lausus Biegun. "Ühendriikidel ei ole tähtaega, meil on eesmärk," lisas ta.

Pyongyang on öelnud, et kui Ühendriigid vastuvõetavat pakkumist ei tee, võtab riik kasutusele seni täpsustamata uue lähenemise.

Põhja-Korea on viinud detsembris pärast viimastel kuudel tehtud raketikatsetusi Sohae raketirajatises läbi mitu staatilist katsetust.

Bieguni sõnul on USA täiesti teadlik Põhja-Korea tugevast potentsiaalist korraldada eelseisvatel päevadel suuremat sorti provokatsioon.

"Kui mitte rohkem, oleks selline tegu äärmiselt kasutu püsiva rahu saavutamise koha pealt Korea poolsaarel," sõnas eriesindaja.

Otse oma Põhja-Korea ametivendade poole pöördudes ütles Biegun: "Meil on aeg teha oma tööd. Teeme selle ära. Me oleme siin ja te teate, kuidas meieni jõuda."