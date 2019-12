Põhja-Korea nimetas Trumpi "mõtlematuks vanameheks"

Põhja-Korea nimetas esmaspäeval USA presidenti Donald Trumpi "mõtlematuks ja alatuks vanameheks" pärast seda, kui Trump kirjutas Twitteris, et Põhja-Korea liider Kim Jong-un ei sooviks loobuda nendevahelisest erilisest suhtest ja mõjutada vaenulike sammudega Ameerika presidendivalimisi.

Põhja-Korea kõrge ametnik, endine tuumaläbirääkija Kim Yong-chol teatas avalduses, et Pyongyang ei kavatse Ühendriikide survele järele anda, kuna neil ei ole midagi kaotada. Kim süüdistas Trumpi administratsiooni katses osta aega enne Kim Jong-uni Washingtonile määratud aastalõpu tähtaega tuumakõneluste päästmiseks.

Kim lisas, et kui USA jätkab sanktsioone ja survet, leiab Põhja-Korea "uue tee".

Trump: Põhja-Korea võib vaenulikkusega kaotada kõik

Trump hoiatas pühapäeval järjekordse raketikatsetuse läbi viinud Põhja-Koread, et see võib vaenulikkusega Ühendriikide vastu kaotada kõik.

"Kim Jong-un on liiga tark ja tal on kaotada liiga palju, kõik õigupoolest, kui ta tegutseb vaenulikul moel," kirjutas Trump Twitteris vastuseks katsetusele satelliitide ja kaugmaarakettide stardikompleksis Sohaes.

"Põhja-Koreal on Kim Jong-uni juhtimisel tohutu majanduslik potentsiaal, kuid ta peab esmalt täitma lubadust tuumavabaks muutumise kohta," kirjutas Ühendriikide riigipea. "NATO, Hiina, Venemaa, Jaapan ja kogu maailm on selles küsimuses ühtsed!"

"Ta allkirjastas minuga Singapuris tugeva tuumadesarmeerimiskokkuleppe," jätkas Trump. "Ta ei soovi tühistada oma erisuhteid Ühendriikide presidendiga või sekkuda USA presidendivalimistesse novembris."

Põhja-Korea riigimeedia teatas pühapäeval "väga tähtsast" katsetusest Sohaes, millel on "tähtis mõju" Põhja-Korea strateegilise staatuse" muutumisele.

Kim Jong-un nõustus sulgema Sohae kompleksi, kui ta mullu kohtus Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga Pyongyangis. Lubadus oli osa usaldust suurendavatest meetmetest kahe Korea vahel.

Pyongyang teatas laupäeval, et tuumarelvitustamise kõnelused USA-ga on "kõnelustelaualt minema lennanud", ning sarjas ÜRO julgeolekunõukogu eurooplastest liikmeid, kes olid hiljuti hukka mõistnud Põhja-Korea ballistiliste rakettide katsetused.

USA riikliku julgeoleku nõunikult Robert O'Brienilt küsiti pühapäeval telekanali CBS saates, kas Põhja-Korea valmistub tuumakatsetusi jätkama. "Ma loodan, et mitte. See oleks Põhja-Korealt eksisamm," ütles ta.

"Kim Jong-un lubas Põhja-Korea tuumavabaks muuta ja me ootame temalt Singapuri tippkohtumisel antud lubaduse täitmist. Me loodame, et ta teeb seda," lausus Trumpi julgeolekunõunik.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in pidas laupäeval Trumpiga esimese vestluse alates septembrist ja riigipead leppisid kokku dialoogi jätkamises Pyongyangiga. Viimati kõnelesid Moon ja Trump septembris New Yorgis ÜRO Peaassamblee kõrvalt kohtudes.

"Liidrid jagasid hinnangut, et praegune olukord Korea poolsaarel on tõsine," ütles Lõuna-Korea presidendi pressiesindaja Ko Min-jung ja lisas, et telefonivestlust taotles USA president.

USA ja Põhja-Korea tuumakõnelustel valitseb patiseis alates veebruaris tulemusteta lõppenud Trumpi ja Kimi teisest kohtumisest. Põhja-Korea liider on seadnud aasta lõpu tähtajaks, mil Washington peab tulema välja uute ettepanekutega.

Trump andis teisipäeval Londonis ajakirjanike küsimustele Põhja-Korea kohta vastates mõista, et sõjalised sammud stalinistliku riigi vastu on endiselt laual. Põhja-Korea reageeris sellele ähvardusega vastata Ühendriikide sõjalise jõu kasutamisele kõigil tasanditel.

Põhja-Koreas avati mägikuurort

Samal ajal Põhja-Korea liider Kim Jong-un mägikuurordi, kus rahvas saab nautida "kõrgtsivilisatsiooni sotsialismi all".

Kim lõikas avatseremoonial Yangdoki maakonnas läbi lindi ja kiitis sõdureid, et nad lõid "ime ja täiusliku hoone", mis teenib võimupartei eesmärki juhtida rahvas kaasaegsesse tsivilisatsiooni, vahendas riigimeedia.

Põhja-Korea riigitelevisioon näitas õhukaadreid kuurordi punase katusega hotellidest, kuumaveeallikatest, suusaradadest ja ratsapargist.

"Kim ei hoidnud oma rõõmu tagasi. Ta ütles, et on saanud võimalikuks pakkuda rahvale uut kultuuri ja saanud tõeks partei plaan panna rahvas nautima kõrgtsivilisatsiooni sotsialismi all nii varakult kui võimalik," vahendas KCNA.

Yangdoki kuurort on üks Kimi suuremaid arendusprojekte, seda koos Samjiyoni mägikuurorti ja Wonsani rannakuurortiga.

Põhja-Korea on üritanud toetada oma majandust läbi turismisektori, mida ei puuduta ÜRO Julgeolekunõukogu karmid sanktsioonid, mis kehtestati Pyongyangi tuumaprogrammi tõttu.