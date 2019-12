Venemaa ja Hiina tegid ettepaneku leevendada Põhja-Korea sanktsioone

Selle tingimus on, et Põhja-Korea seob end ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega Korea poolsaare tuumarelvavabaks muutmiseks, vahendasid ERR-i teleuudised.

Põhja-Korea on seadnud aasta lõpu tähtajaks, mil Washington peab välja tulema uute ettepanekutega tuumadiplomaatia päästmiseks ehk sisuliselt sanktsioonide leevendamisega, ning lubanud "jõulukinki", kui Trumpi administratsioon järeleandmisi ei tee.

"Me jälgime seda. Eks paistab. See oleks pettumus, kui nad midagi ette võtaksid. Kui see juhtub, siis me kanname selle eest hoolt," ütles USA president Trump kommentaariks.