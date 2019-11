Põhja-Korea katsetas sel nädalal ülisuurt mitmelasulist raketiheitesüsteemi, Lõuna-Korea teatas kahe lendkeha kukkumisest Jaapani merre.

Jaapani peaministri sõnul oli tegemist ballistiliste rakettidega, mis rikuksid ÜRO resolutsioone.

"Võib öelda, et Abe on idioot ja ajaloo rumalaim inimene, kui ta ei suuda teha vahet raketil ja mitmelasulisel raketisüsteemil," märkis Põhja-korea välisministeerium avalduses. "Tõelist ballistilist raketti võib Abe näha oma nina all juba lähemas tulevikus."

Välisametkonna väitel on Jaapani peaminister "täiuslik imbetsill".

Ministeerium lisas, et Põhja-Korea jaoks on parim hoiduda Abega läbikäimisest, sest "sellise poliitilise kääbusega lävimine tooks riigile häbi".

Novembri algul kritiseeris Põhja-Korea samuti Jaapani peaministrit, nimetades teda idioodiks ja kurikaelaks pärast seda, kui Abe oli kritiseerinud paar päeva varem aset leidnud Põhja-Korea relvakatsetust.

Pyongyang on korraldanud viimastel kuudel ridamisi raketikatsetusi. USA president Donald Trump on nende tähtsust pisendanud ja juhtinud tähelepanu sellele, et Põhja-Korea on pidanud talle antud lubadust mitte korraldada tuumakatsetusi ja mandritevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM) katsetusi.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un jäi viimase väidetavalt äärmiselt eduka raketikatsetusega väga rahule, edastas reedel riiklik uudisteagentuur KCNA.

KCNA info kohaselt viibis Kim ise kohal nagu ka eelnevatel katsetustel septembris ja augustis. Riikliku meedia hinnangul tõestas katsetus taas selgelt Põhja-Korea sõjalist ja tehnilist üleolekut ning raketisüsteemi töökindlust.

"Suur juht väljendas katsetusega seoses suurt rahulolu," teatas KCNA.

Kim ja Trump on alates mullu juunist kolm korda kohtunud, kuid tuumakõnelused on ummikus alates veebruarist, mil nende kohtumisel Hanois ei ületatud erimeelsusi sanktsioonileevenduse osas.

Oktoobris peeti Rootsis pikalt edasilükatud ametnike tasandi kõnelusi, kuid nende käik Pyongyangi ei rahuldanud.

Põhja-Korea liider on andnud Trumpi administratsioonile aasta lõpuni aega pakkuda tuumadiplomaatia päästmiseks mõlemale poolele vastuvõetavaid tingimusi.