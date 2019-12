Katsetus tähendaks, et Põhja-Korea on lõpetanud moratooriumi ja pinged piirkonnas hakkavad taas kasvama. See oleks ka tõsine hoop president Donald Trumpi valitsuse tähtsale välispoliitikaprioriteedile - läbirääkimistele Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammi üle eesmärgiga muuta Korea poolsaar tuumavabaks.

Põhja-Korea teatas laupäeval "otsustavast katsetusest" Sohae satelliitide ja kaugmaarakettide stardikompleksis. USA hinnangul katsetati kosmoseraketi või kaugmaaraketi stardiks vajalikku mootorit.

Ametnikud kardavad, et see võib olla eelmäng mandritevahelise ballistilise raketi stardile lähipäevil või -nädalail.

See oleks diplomaatilistele ponnistustele ränk hoop, sest näitaks, et Põhja-Korea on omandamas võimet rünnata Ühendriike või et tal on see juba.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un on seadnud aasta lõpu tähtajaks, mil Washington peab välja tulema uute ettepanekutega tuumadiplomaatia päästmiseks, ning lubanud "jõulukinki", kui Trumpi administratsioon järeleandmisi ei tee.

Mõttekoja CSIS Korea-eksperdi Victor Cha sõnul näitab võimalike katsetuspaikade ülevaatus, et Põhja-Korea on põhimõtteliselt valmis katsetuse kohe ära tegema. Tema arvates võib riik peatselt katsetada merepõhist ballistilist raketti või tahkekütusega raketti.