"Ootamatud ja tihedad paugutamised pühade eelsel ajal tekitavad ebamugavusi nii linnaosa elanikele kui ka neljajalgsetele sõpradele. Lisaks jäetakse maha palju prügi, mida pürotehnilised vahendid tekitavad," põhjendas linnaosa vanem Andres Vään.

Vään kutsub linnaosa elanikke mitte kulutama ilutulestikule, vaid meenutab, et pühad on heategude aeg. "Ilutulestikust loobumine aitab hoida ka keskkonda ja suurendada ohutust. Just lume puudumisel ohustavad harrastajad nii end kui läheduses viibijaid."

Aastavahetusel on kõik lasnamäelased oodatud Vabaduse väljakule. Aastavahetuse peol esinevad Liis Lemsalu ja Tanel Padar. Suur kontsert algab 31. detsembri õhtul kell 22 ja lõppeb ilutulestikuga südaööl.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet tuletab esmaspäeval alanud teavituskampaaniaga meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid ning pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi.