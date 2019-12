Villu Kõve käis teisipäeval aktuaalsetest probleemidest kriminaalmenetluses rääkimas riigikogu õiguskomisjonis.

"Mulle tundub, et suurim probleem on suurte kriminaalmenetluste venimine ja kuhjumine Harju maakohtus ja suutmatus neid mõistliku aja jooksul lahendada," lausus Kõve.

Kõve sõnul tuleks analüüsida esmalt, kas menetluse läbiviimises on seadusandlikke takistusi, kas on korralduslikke probleeme või kas on puudu kohtunikest. Siin pakub ta võimaliku lahendusena välja teiste kohtunike saatmise Harju maakohtusse.

"Ma olen seda pidanud oluliseks, et tehtaks kindlaks, mis need Harju maakohtu kriminaalmenetluse probleemis siis täpselt on ja pakutaks välja oma ala asjatundjate poolt lahendused," selgitas Kõve.

Kõve rääkis, et kohtus teisipäeval ka Harju maakohtu kohtunikega. Ta sõnas, et osade kohtunike vastuseis uurimisele on tingitud kommunikatsioonihäirest. "Minister algselt võimendas üle seda järelevalve osa. Ja kohtunikud mõnes mõttes puuduliku informatsiooni pinnalt tegid kohe järeldusi," sõnas Kõve.

"Ma usun, et tänaseks on see asi võimalik rahulikult maha võtta ja jõuda mõistlike tulemusteni. Ma usun, et ka kohtunikud Harju maakohtus on rahunenud ja töörahu on sealt vast võimalik saavutada uuesti," lisas ta.

"Kohtunikud peaksid oportuniteedi kasutamist avalikkusele paremini selgitama"

Eesti Ekspress kirjutas nädal tagasi, et Mary Krossi juhtumiga tegelenud kohtunik ei viitsinud kohtutoimikus lõpetamise asjaolusid põhjendada.

Kõve seda juhtumit lähemalt kommenteerima ei kippunud, ent ütles, et kohtumenetluste oportuniteediga lõpetamine ei ole probleem.

"Kas see konkreetsem üks juhtum õigesti või valesti on tehtud, on juba konkreetsem hinnang. Aga iseenesest võimalus lõpetada kohtuasju oportuniteediga on mõistlik. See võimalus peaks igatahes olema. Teine küsimus on see, et kohtunikud peaksid seda avalikkusele paremini põhjendama. Selles konkreetses asjas seda võib-olla ei tehtud nii," kommenteeris Kõve.

Minister Raivo Aegi sõnul on järelevalvemenetluse eesmärk leida põhjused või asjaolud, mis tingivad menetluse nii pikaks venimise.

Komisjon peab esitama järeldused ja ettepanekud hiljemalt tuleva aasta 2. märtsiks. Eelkõige peab komisjon pakkuma lahendused, kas ja missuguste õiguslike ja korralduslike meetmetega oleks võimalik kiirendada kriminaalasja üldmenetluse asja menetlemist.