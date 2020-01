Kuivõrd justiitsminister Aeg on puhkusel, küsis ERR väitele kommentaari justiitsministeerimist. Ministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik ütles, et Eesti Ekspressis esitatud väide ei vasta tõele.

Ajalehe väite lükaks kategooriliselt ümber ka Heili Sepp ise. "Ei, sellest pole juttu olnud, ma pole selle peale kunagi mõelnud ja kui keegi seda pakuks, lükkaks ma sellise pakkumise hetkegi mõtlemata tagasi," ütles Sepp ERR-ile.

Sepp märkis, et ainuüksi mõte, et see saaks kõne alla tulla olukorras, kus ta on tegev Harju maakohtu esimeest puudutavas järelevalvekomisjonis, oleks tema jaoks "moraalselt absurdne".

Selle nädala Eesti Ekspress kirjutas, et "justiitminister Raivo Aegi kandidaat Harju maakohtu uueks esimeheks olevat Narva kohtunik Heili Sepp".

Harju maakohtu praeguse esimehe Meelis Eeriku ametis jätkamise üle on spekuleeritud peale seda, kui minister Aeg moodustas detsembri alguses komisjoni, mis uurib maakohtu esimehe kohustuste täitmist. Aeg põhjendas järelevalvemenetlust vajadusega leida põhjused või asjaolud, mis tingivad Harju maakohtu menetluste pikaks venimise.

Komisjon peab esitama järeldused ja ettepanekud hiljemalt 2. märtsiks. Eelkõige peab komisjon pakkuma lahendused, kas ja missuguste õiguslike ja korralduslike meetmetega oleks võimalik kiirendada kriminaalasja üldmenetluse asja menetlemist. Peale Sepa kuuluvad komisjoni Tartu ringkonnakohtu kohtunik Juhan Sarv, emeriitkohtunik Jüri Paap ja justiitsministeeriumi siseauditiosakonna juhataja Karin Karpa.

"Kas seal on seadusandlikud probleemid, tuleb siin mõnes mõttes seadusi hakata muutma, andma täiendavaid tööriistu kohtunikele, et need menetlused saaksid kiiremini minna, on siin mingisugused ressurssidega seotud küsimused, kas on seal piisavalt kohtunike või ei ole, või on töökorralduslikud küsimused. Need on need asjad, millele tahan vastust saada," kommenteeris Aeg menetlust.

Eerik ütles menetluse kohta, et ta ei pea seda õiglaseks.

Samas on Harju maakohtu töö uurimist toetanud riigikohtu esimees Villu Kõve. "Ma olen seda pidanud oluliseks, et tehtaks kindlaks, mis need Harju maakohtu kriminaalmenetluse probleemis siis täpselt on ja pakutaks välja oma ala asjatundjate poolt lahendused," selgitas Kõve.