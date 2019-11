Harju maakohtu esimees Meelis Eerik leidis, et Aeg on loonud ebaõige ettekujutuse Harju maakohtu tööst, kirjutab Delfi. "Pretsedenditu järelevalve algatamise põhjus ei saa seetõttu olla õige ega tegelik," väitis Eerik. Aeg aga selgitas, et Harju maakohus, Eesti suurim kohus, on viimasel ajal pälvinud avalikkuses pigem negatiivset tähelepanu pikale veninud kohtuasjadega.

Aeg tõi näiteks suure rahapesu- ja maksuprotsessi, mis lõpetati menetlusaja ületamise tõttu, ning mille kohta Harju maakohtu kohtunik Anne Rebane märkis Eesti Ekspressi artiklis, et kohtueelse uurimise viimased 33 kuud on hinnatavad "väheaktiivsetena, sest süüdistusaktist ei nähtu märkimisväärseid tõendeid või toiminguid, mis oleksid kogutud või tehtud pärast 2013. aastat".

"Samamoodi on küll ja küll näiteid. Kasvõi Tallinna sadama kaasus, mis ei saa kuidagimoodi minema," märkis Aeg.

Lisaks on problemaatiline asjaolu, et oluline osa kohtunikest on jõudmas pensioniikka, mis ohustab taas kohtuasju lõpetada menetlusaja ületamise tõttu.

"Muidugi on kohtumenetlusega seotud erinevaid probleeme, sageli on nende lahendamine ka kohtu käeulatusest väljas. Aga ministeeriumi statistika pinnalt etteheite tegemine Harju maakohtu kohtuniku ja kohtutöö korraldusele on ebaõiglane nii kohtunike kui ka kohtu suhtes," teatas Meelis Eerik.