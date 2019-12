"Ütlen ausalt, et huvi ümberasumise vastu on mitmete põhjuste tõttu väike," rääkis Aleksandr Petrov teisipäeval saatkonnas peetud pressikonverentsil.

Alates 2007. aastast, kui Venemaa käivitas kaasmaalaste tagasipöördumise programmi, on Eestist selleks toetusavalduse esitanud umbes 800 inimest. Eelmisel aastal soovis Eestist 17 inimest Venemaale elama asuda.

Venemaa kodakondsuse omandamise vastu on Eestis huvi suurem, tänavu on Vene kodakondsuse saanud rohkem kui 500 Eesti elanikku, märkis suursaadik.

Eesti kodakondsuse on tänavu saanud 732 inimest, ütles siseministeeriumi esindaja kolmapäeval ERR-ile. Oktoobrikuiste andmete kohaselt olid enam kui pooled Eesti kodakondsuse taotlejad määratlemata kodakondsusega ehk nn halli passi omanikud, umbes kolmandikul taotlejatest oli Vene kodakondsus.

Hariduskontaktid tihenevad

Petrov rääkis ka Eesti ja Venemaa hariduskontaktide tihenemisest. Kui veel mõni aasta tagasi pakkus Venemaa 65 Eesti keskkoolilõpetajale võimalust tasuta Venemaa kõrgkoolides õppida, siis tänaseks on see limiit kasvanud 95-ni.

Petrovi sõnul on huvi sellise võimaluse vastu Eestis väga suur ning ühele kohale kandideerib viis kuni kuus noort. "Me võime valida praktiliselt ainult kõige eeskujulikumate lõpetajate hulgast. See on väga hea näitaja, kuna annab tunnistust mõlemapoolsest huvist teineteise vastu," tõdes suursaadik.

Petrovi sõnul on Eesti palvel pakutud siinsetele vene keeles töötavatele logopeedidele ja koolipsühholoogidele Venemaal täienduskoolitust.

Samas kritiseeris Petrov Eestis arutatavaid plaane kogu haridussüsteemi eestikeelseks muutmiseks.