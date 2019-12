Jõulueelsel nädalal tuleb leppida vihmahoogudega ja tormise ilmaga

Talvine ja lumine on ilm Skandinaavia ja Soome põhjaosas ning kaugemal Venemaal. Lund on ka Euroopa kõrgemate mägede tipus. Valdav Euroopa peab leppima praegu, jõulueelsel ajal musta maaga.

Atlandi ookean jätkab madalrõhkkondade transporti Euroopa suunal ning läänes ja lõunas olid täna murekohaks tugev tuul ja rannikul kõrged lained, mägedes aga sooja ja niiske õhu tõttu laviinioht. Meie jääme praegu võimsa madalrõhuala servaalale ning aeg-ajalt saabub portsudena niisket õhku.



Vaevalt jõuab esmaspäevane sadu Venemaale kaugeneda, kui edelavoolus jõuab merelt uus madalrõhulohk tiheda sajuga. Hommikul sadu lahkub ning päev möödub lauges kõrgrõhuharjas üksikute vihmasabinatega. Õhtul jõuavad Liivi lahele järgmised sajupilved. Õhutemperatuur on kindlalt plusspoolel.

Kolmapäeval jõuab üle Lõuna-Skandinaavia ja Põhjalahe Lõuna-Soome kohale uus äga tsüklon, mis muudab meie ilma sajuseks ja tormiseks.

Öö tuleb Eestis mitmel pool vihma ja lörtsisajuga. Tuul puhub edelast ja lõunast, pärast südaööd edelast ja läänest 5-10, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on +1..+5 kraadi.

Hommikul jääb lääne poolt sajuhooge harvemaks. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 2..5 kraadi. Päev on pilves selgimistega ning kohati sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15, põhjarannikul 17 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 3...6 kraadi.

Kolmapäeval haarab meid oma rüppe äge madalrõhkkond. Praegu kulgeb selle liikumistee üle Lõuna-Skandinaavia ja Põhjalahe Soome kohale. Öösel sajab vihma, sekka lörtsi, päeval sajab vihma. Lõuna- ja edelatuul tõuseb pöörise ees iiliti 14-20, saartel ja mandri loodeservas 25 m/s, õhtuks pöördub tuul alates saartest läände ja loodesse. Öösel on sooja 1-5, päeval 3-8 kraadi.

Neljapäeva öösel liigub äge pööris üle Lõuna-Soome Venemaale: ilm on sajune ja üle Eesti tormine. Seejärel sirutub üle Eesti kuivem ja kargem kõrgrõhuhari ning ilm rahuneb päeval. Õhutemperatuur on 0 ja +5 kraadi vahel.

Reede öö ja hommikupoolik mööduvad kuivemas kõrgrõhuharjas, pärastlõunal saabub merelt madalrõhulohuga veidi vihmapilvi. Õhutemperatuur on nii öösel kui päeval 0 kraadi ümber ja sunnib teedel olema ettevaatlik.

Laupäeva öösel eemaldub madalrõhulohk ühes vähese sajuga Eesti kohalt kirdesse ning päev võib Venemaalt ulatuva kõrgrõhkkonna toel tulla taas kuivem. Õhk peaks soojenema, nii et lootus talvisemale ilmale on täna veel väike.

Homne ilm on samuti soe, aga kahe tihedama sajuala vahele mahub ära üsna sajuvaene päev. Ülehomme ootame tormi.