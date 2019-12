Benu jurist: apteekide sulgemisega seoses pole järelevalvemenetluseks alust

Neli apteegiketti otsustasid hoiatusstreigiks kolmapäeval oma uksed pooleks päevaks sulgeda. Ketiapteekide tegevust taunis nii sotsiaalminister Tanel Kiik kui ka konkurentsiameti juht Märt Ots, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vähem kui tunniajalise etteteatmisega ilmus enam kui 300 Eesti apteegi uksele kiri, et alates kella 14 on rohupoe uks suletud. Ketiapteeke esindav apteekide ühendus teatas, et kui apteegireformi ei tühistata, siis just nii vähe apteeke jääbki Eestis alates 1. aprillist alles.

"Tegemist on väga kahetusväärse aktsiooniga ja selliseid äärmuslikke aktsioone rakendada ei tohiks. Kui me võtame seaduse, siis konkurentsiseadus räägib väga täpselt, et selline keelatud koordineeritud tegevus ei ole mitte mingil juhul aktsepteeritav," ütles Ots.

Otsa sõnul ei saa antud juhul lähtuda loogikast, et omanik võib ise reguleerida oma äri tööaega, sest apteekide puhul on tegemist elutähtsa teenusega ning ravimid ei ole tavaline kaup.

"Teiseks, mis on problemaatiline, on erinevate ettevõtete koordineeritud tegevus. Oleks näiteks üks ettevõte seda teinud, siis jah, võib tõesti nii võtta, et see on tema vaba tahe, aga selline koordineeritud tegevus jätab väga halva maitse," kommenteeris Ots.

Konkurentsiamet kogub infot ning kaalub võimaliku järelevalvemenetluse algatamist. Benu peajuristi Katrin Altmetsa sõnul pole konkurentsiametil selleks mingit juriidilist alust.

"Märt Ots väljendas lihtsalt emotsionaalset seisukohta, miks talle tundub inimesena ebamõistlik selline kiire, tähtajata, etteteatamiseta apteekide sulgemine, kuid mingit konkurentsiõiguslikku probleemi selles sulgemises kindlasti ei ole ja ei tasu ka otsida," ütles Altmets.

Sotsiaalminister Tanel Kiige hinnangul on poliitikute survestamisel loodetust hoopis vastupidine tulemus.

"Kõik näevad, et me ei saa lubada sellist olukorda, kus ravimiturul, niivõrd olulises valdkonnas on võimalik üksikutel ettevõtjatel soovi korral olematu etteteatamisega, tähtajaga tekitada inimestele niivõrd palju raskusi, ebamugavusi kuni terviseriskideni välja," kommenteeris Kiik.

Ministri sõnul oli ta pärast reformi tühistava eelnõu väljakukkumist valmis vastusammudeks, aga ta ei oodanud, et ollakse valmis seejuures ohtu seadma inimeste elu.

"See on küüniline ja alatu ja läheb otseselt vastuollu nende põhimõtetega, millest tervisevaldkonnas tuleb lähtuda," sõnas ta.