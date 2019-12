Kiik andis apteegireformi punnseisu eest sotsidele ninanipsu

Vastates sotsiaaldemokraat Heljo Pikhofi kriitikale, et apteegireformi ettevalmistamiseks oli aega viis aastat, kuid tegutsema hakati alles tähtaja lõpus, tuletas sotsiaalminister Tanel Kiik meelde, et suurema osa sellest ajast oli vastutaval ministritoolil sotsiaaldemokraat.

"Mis puutub ministeeriumi tööd, siis ma pean tunnistama, et see küsimus tundub olevat suunatud valele inimesele. Mitte seetõttu, et ma tahaks oma vastutust mingil määral vähendada. Seda mitte. Aga ma tean ka seda, et eelmised neli aastat, just nimelt sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonda juhtis ju sotsiaaldemokraatide esindaja. Ehk selle nelja aasta jooksul, võiks ju samamoodi küsida, kus olid ettepanekud?" küsis Kiik.

Ravimiseaduse muudatused võeti riigikogus vastu 2014. ja 2015. aastal. Teema eest vastutava tervise- ja tööministri ametikoht oli 9. aprillist 2015 kuni 29. aprillini 2019 ehk ligi neli aastat sotsiaaldemokraatide (Rannar Vassiljev, Jevgeni Ossinovski ja Riina Sikkut) käes.

Kiik ütles, et tagantjärele tarkusena olnuks õige juba aastatel 2014–2015 kehtestada selged vaheetapid ja vahetähtajad, mis kuupäevades tuleb anda teada omandisuhete muutmisest, mis kuupäevaks minnakse üle haruapteekidega jne.

"Tõesti, kui 2014–2015 reform vastu võeti, on selle muudatuste suunas liikumine turul toimunud suhteliselt aeglaselt. Ma arvan, et põhjus on olnud paljuski selles, et ei tehtud vaheetappe, vahetähtaegu, rakendusakte. Ei eelmise parlamendi ega üle-eelmise parlamendi, ei eelmise ega üle-eelmise ministri poolt. Selle aja jooksul on olnud olukord, kus kõigil turuosalistel, eeskätt hulgimüüjatel ja neile kuuluvatel apteegikettidel on olnud võimalus toimetada tänase turukorralduse tingimustes takistamatult nii kaua, kuni see tähtaeg kätte jõuab," rääkis Kiik riigikogus.

Kiik sõnas, et selle kolmveerand aasta jooksul, mil tema on olnud minister, on ta teemga intensiivselt tegelenud.