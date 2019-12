Tormi kõrgpunkt jõudis kolmapäeva õhtul Mandri-Eestisse. Tuuleiilid ulatusid sisemaal 22, rannikul 28 meetrini sekundis. Virumaa rannikul oli tuul kella 21 ajal alles tõusmas, mis tähendab, et öö hakul on seal veel tormiseid iile. Lääne-Eesti saartel on tuul juba nõrgenemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Äkiliste muutuste põhjus oli lõunast tulnud soe. Algselt päritolult Aafrika soe jõudis Läänemere äärde ja kohtus siin jahedusega. Kontrastidest sündis energia, mis andis vihast jõudu madalrõhkkonnale. Praegu kiirustab keeris juba Lõuna-Soomest lahkuma.

Järgmised tegusad madalrõhkkonnad tunglevad Atlandil, kuid jäävad edaspidi ookeani ja Lääne-Euroopa kohale pöörlema, mis tähendab, et Eestis peaks pühade-eelne ilm olema üsna rahulik.

Kolmapäeva õhtul ja öö hakul lõõtsub lääne- ja loodetuul iiliti kuni 25, Soome lahe ääres öö hakul 28 kuni 30 meetrit sekundis. Tuul tõstab vett - Eesti läänerannikul on kõrgpunkt juba möödas, Soome lahes jätkub tõus südaööni, veetase kerkib kuni 160 sentimeetrit keskmisest kõrgemale, aga jääb kriitilisest piirist madalamale.

Madalrõhkkond jõuab keskööl juba Viiburi taha ja kihutab edasi Venemaale. Eestis haare lõdveneb, õhurõhk pöördub tõusule ja Lääne-Eestist alates tõmbub tuul kiiresti tagasi ja siis langeb hüppeliselt ka veetase. Tavatu soe lahkub ja pilved hõrenevad. Päev on veel küll tuuline, aga selgem ja näitab päikest. Reede öö on veel kõrgrõhuharja toel kargem. Päevaks jõuab taas soe, toob pilvekihi taevasse ja tõstab temperatuuri uuesti plussi.

Neljapäeva öö on Eesti mandriosas pilvisem. Öö hakul sajab kohati ka vihma ja lörtsi. Saartel on selgem ja sajuta. Lääne- ja loodetuul ulatub 10 kuni 15, iiliti 25 meetrini sekundis, Soome lahe idavetes öö hakul kuni 30 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis selgem, ida pool veel pilvine, aga ka sajuta. Loodetuul ulatub iiliti 15, Virumaa rannikul veel 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Päev on sajuta. Pilvi on vähe ja päike väljas. Puhub lääne- ja loodetuul 7 kuni 12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadi, õhtupooolikul langeb aga alla 0.

Reede öö on üürikeseks kraad-paar miinustes, edasi on temperatuurifoon taas plussis ega toida ootusi-lootusi lumistele jõuludele. Pühapäev ja esmaspäev toovad hoopis vihma.