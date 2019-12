Narva eelarve prioriteet on linna taristu korrastamine

Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi (KE) sõnul jätkatakse uue eelarvega paar aastat tagasi alustatud strateegiat korrastada linna taristut. Ligi pool tuleva aasta investeeringutest suunatakse teedeehitusse. Kõige kallimaks projektiks kujuneb Narvat läbiva transiiditee rekonstrueerimine, millele kulub koos toetusrahaga 11 miljonit eurot, ütles Narva linnapea Aleksei Jevgrafov.

"See on nii keeruline projekt, millega kaasnevad suured muudatused, näiteks valgusfoorid ja ristmikud jne. Väga kallis projekt Narva jaoks," rääkis meer.

Linnaruumi parandavatest ettevõtmistest on märgilise tähtsusega tuleval aastal algav Narva raekoja renoveerimine. Raekojast saab turismikeskus ja volikogu residents.

Narva volikogu opositsioon hääletas eelarve kinnitamise vastu. Suurimaks puuduseks nimetab fraktsiooni Meie Narva esimees Katri Raik (SDE) pikema plaani puudumist.

"Eelkõige peab olema linnal visioon, kuhu me liigume selles olukorras, et linna elanikkond väheneb. Kuu aja pärast me räägime sellest, et oi-oi kui kole, jälle 700 või 1000 inimest vähem. Aga kuhu me siis liigume? Laiemat vaadet, tulevikuvaadet selles eelarves ei ole," lausus Raik.

Tuleviku probleemide lahendamise asemel kulutatakse Katri Raigi hinnangul raha poliitilistele ambitsioonidele.

"Mina nimetasin selle enda jaoks eelarves Janovitši nimeline staadion. Proua Janovitš on meie linnavolikogu esimees ja tema kooli juurde rajatakse staadion maksumusega 1,7 miljonit eurot. Selle asemel võiks linn korda teha sealsamas lähedal asuva linnastaadioni. Selle eelarve läbiv joon on kahjuks see, et koalitsioonifraktsiooni juhtivad saadikud saaksid omanimelise objekti enne valimisi," rääkis Raik.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi sõnul ei sõltu staadioni rajamine kooli juurde sellest, kas Irina Janovitš jätkab volikogu esimehena või mitte. "See on ainukene kool selles mikrorajoonis ja see on täiesti loogiline, et me jätkame selle staadioni renoveerimisega. Niikunii meie plaanides on renoveerida kõik koolistaadionid," rääkis Jevgrafov.

Kui rääkida väikestest, aga kogu Eestile tuntud summadest, siis Narva linnalehe väljaandmist jätkatakse ning umbes sama suurt summat tulevaks aastaks küsinud Vaba Lava teatrikeskust ei toetata.

"Ma ütlesin nendele mitu korda, et tulge, räägime põhjalikumalt, mida te võite pakkuda linnale ja mida te täpselt soovite linnalt saada. Praegu on liiga vara eraldada raha, kui me ei tea, kuhu see suunatakse," sõnas Jevgrafov.

Tuleval aastal lubatakse ka Narva elanikel eelarve koostamises kaasa rääkida. Kinnitatud eelarves inimesi kaasavat osa veel ei ole, kuid vastava korra väljatöötamine käib ja juttu oli umbes 200 000 eurost, mis rahvale jagamiseks pakutakse.