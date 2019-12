Loosaare avaldus: mul puudub laste suhtes igasugune seksuaalne huvi

Loosaar kirjutab meediale ja ühele suhtekorraldajale saadetud teates, et tema vastu on esitatud süüdistus, justkui oleks ta kolm kuni viis aastat tagasi katsunud ühte alaealist last läbi riiete kubeme piirkonnast.

"Kinnipidamisel, mis toimus käesoleva aasta jaanuaris, võeti mu kodust kaasa kõik infokandjad, sealhulgas arvutid, telefon, tahvelarvuti ja välised kõvakettad," kirjutas Loosaar.

Mehe väitel ei leitud tema arvutitest faile ega viiteid otsingusõnadele, mis viitaksid lapspornograafiale. Samas tunnistas Loosaar, et soetas 2010. aasta paiku pornograafilise sisuga DVD, mille laadis kõvakettale.

"Küll aga leiti ühelt väliselt kõvakettalt, 25 932 faili hulgast 19 pilti ja neli videot, kus prokuratuuri sõnul (tsiteerin) – kus on kujutatud tõenäoliselt (Loosaare sõrendus - toim) alla 14-aastaseid isikuid erootilises ja/või pornograafilises situatsioonis. Ma tunnistan, et soetasin 2010. aasta paiku DVD kandjatel pornograafilise sisuga materjali ning laadisin need ühele kõvakettale, mida ekspretiisi sõnul avati viimati 2013. aastal. Pean tunnistama, et ma pole selle kõvaketta sisu üksikasjadega kursis, kuid saan aru, et see ei ole vabandus."

Loosaare sõnul on ta prokuratuuri poolt süüdistuses välja toodud alaealise tüdrukuga mänginud, kuid pole teda väärkoheldud.

"Olen ise kahe täisealise tütre ning kahe alaealise poja isa ning oleme perega šokis, et see lugu sel moel avalikkuse ette toodi, enne kui mulle anti võimalus end kohtu ees kaitsta," teatas Loosaar.

Näitleja ja muusik lisas, et pärast asja avalikuks tulemist öeldi talle ära mitu varem kokkulepitud esinemist.

"Mul on siiralt kahju, et prokuratuur on otsustanud juba enne esimest kohtu istungit avalikkuse ette tulla looga, mille sisu osas mina ja minu pere jääme teistsugusele arvamusele ning mille puhul peakski just kohus otsustama, kellel on õigus. Hoolimata kohtuotsusest olen ma kaotanud juba praegu töö, maine ning perekonna turvatunde. Sõltumata sellest, kas kohtus õiglus võidule pääseb, on kahju mulle ja minu perele juba tekitatud."

Loosaar kordas, et tal puudub laste suhtes igasugune seksuaalne huvi ning tema hing on puhas.