BNS-i andmetel taotles vandeadvokaat Ene Mõtte kolmapäeval toimunud eelistungil kriminaalasja prokuratuurile tagasi saatmist kuriteokoosseisu puudumise tõttu Loosaare tegevuses.

Kohus otsustab kriminaalasja edasise käigu jaanuari lõpuks.

Loosaar on öelnud, et tema vastu esitatud süüdistus on täiesti alusetu ning tegemist on õnnetu arusaamatusega.

"Olen 26 aastat teinud televisioonis lastesaateid, viinud läbi lasteüritusi ja kontserte, olen õppinud end häälestama lastega samale lainele ning saanud sellega hästi hakkama. Kuid mul puudub laste suhtes igasugune seksuaalne huvi ning minu hing on puhas," kinnitas ta.