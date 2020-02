Mai keskel käivitub Kuressaare - Stockholmi lennuliin

Liin alustab tööd vastavalt Saaremaa vallavalitsuse ja Rootsi lennufirma Braathens Regional Airlines (BRA) vahel sõlmitud lepingule, millega Saaremaa maksab ettevõttele kolme aasta jooksul kuni 180 000 eurot, et Kuressaarest saaks suvekuudel lennata otse Stockholmi Bromma lennujaama. Lennud hakkavad toimuma esmaspäeviti ja reedeti ning hooaja vältel, kuni 18. septembrini, toimub 36 edasi-tagasi reisi.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas toonitas vallavalitsuse saadetud pressiteate vahendusel, et transpordiühendused on Saaremaa jaoks ülimalt olulised ja lisaks heale praamiliiklusele mandri-Eestiga on nii saarlaste kui ka külastajate jaoks suure tähtsusega lennuühendused. "Rahvusvaheline lennuliin avab saarlastele sootuks uued võimalused ja nüüd on võimalik vähem kui tunniga sõita otse Kuressaarest sisuliselt Stockholmi kesklinna. Samuti avaneb Saaremaa miljonitele Rootsi elanikele, kes on seni lihtsate transpordiühenduste puudumise tõttu meie saare külastamisest loobunud ja teised sihtkohad valinud," sõnas Kallas.

Lennufirma kommertsdirektor Ulrika Matsgard avaldas uue liini üle samuti heameelt. "Saaremaa on väga meeldiv sihtkoht, mis pakub palju võimalusi täita suvepäevi erinevate tegevuste ja spaa-hoolitsustega," ütles ta pressiteates

Märtsi lõpust alustab BRA lendamist ka Tallinna ja Bromma vahel, kuid üldiselt on lennufirma keskendunud Rootsi regionaalsetele liinidele.

Kallas märkis, et lisaks turismile loob uus lennuliin paremad tingimused ka teistele ettevõtlussektoritele ning rahvusvaheline ühendus viib Saaremaa maailma eri sihtpunktidele lähemale. "Kindlasti jätkame tööd ka selles suunas, et reiside arv nädalas ja lennuperioodi pikkus juba lähiaastatel kasvaks," lisas ta.

Kallas nentis, et uute ühenduste loomiseks on võimalusi otsitud nii Rootsi, Soome kui ka Läti suunal. "Seda enam on väga hea meel, et koostöös Saaremaa Ettevõtjate Liidu, Visit Saaremaa, EAS-i ja Tallinna Lennujaamaga oleme lennuliini osas järgnevaks kolmeks aastaks kokkuleppe saavutanud," ütles ta.

Arvestades, et lennuliini käivitamisega kaasnevad rahalised kohustused, andis Saaremaa vallavolikogu möödunud aasta detsembris nõusoleku panustada selleks vallaeelarvest kolme aasta jooksul kokku kuni 180 000 eurot. Rahvusvahelise lennuliini vajalikkus kajastub nii Saaremaa valla arengukavas, Saare maakonna arengustrateegias kui ka Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukavas.