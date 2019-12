Kaitseminister Jüri Luige sõnul on heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamine Balti riikides, sealhulgas õhuruumis ja eriti õhukaitse küsimuses olulised nii NATO-le tervikuna kui ka Ameerika Ühendriikidele.

"Eelnõuga kinnitab meie liitlane selgelt oma pühendumust kollektiivkaitsele Euroopa idatiival," märkis Luik kaitseministeeriumi saadetud pressiteate vahendusel.

Kaitseminister Luige sõnul on Ühendriikide toetus Balti riikidele õhuturbelt õhukaitsele üleminekuks ülimalt tähtis. "Õhuturbelt õhukaitsele üleminek eeldab kõigi liitlaste ühist otsust, aga USA seisukoht ja praktiline toetus on suure kaaluga. Hindame USA tuge meie regiooni kaitse arendamisele väga kõrgelt," märkis Luik.

Õhukaitse on praegu tagatavast õhuturbest oma olemuselt mitmekihilisem, koosnedes hästi toimivast eelhoiatussüsteemist, seirevõimekusest ja õhutõrje relvasüsteemidest aga samuti hästi kvalifitseeritud personalist, kes suudab läbi viia ka õhutõrjeoperatsioone, mida praegune õhuturve ei võimalda.

Lisaks sisaldab eelnõu solidaarsusparagrahvi, mis kinnitab Ühendriikide pühendumust Balti regioonile ning annab Pentagonile ülesande kirjutada kaitsealase abi teemaline analüüs.

USA president Donald Trump allkirjastas Ühendriikide 2020. aasta kaitse-eelarve autoriseerimise eelnõu, millega toetus Balti riikidele eraldatakse, möödunud reedel.

Reinsalu: see otsus viib USA ja Balti riikide kaitsealase koostöö uuele tasemele

Välisminister Urmas Reinsalu ütles omalt poolt kommentaariks, et tegemist on suurepärase uudisega enne jõule ja et see annab tunnustust meie rahvaste ja riikide erilisest koostööst vabaduse ja rahu nimel.

"Tervitan president Trumpi allkirjastatud ja Kongressis vastu võetud Ühendriikide järgmise aasta kaitse-eelarvet. See on juba kolmandat aastat järjest ajalooliselt suurim ning annab NATO-le tervikuna tugevama sõjalise jõu. Selle eelarvega eraldavad Ameerika Ühendriigid Balti riikidele järgmisel aastal kaitse-eelarvest 175 miljonit dollarit ja esimest korda luuakse eelarvesse ka eraldi eraldis Balti õhukaitse arengu toetamiseks, seda suuruses 50 miljonit dollarit. See otsus viib USA ja Balti riikide kaitsealase koostöö uuele tasemele," rääkis ta.

"Eesti ja USA on väga lähedased liitlased ja koostööpartnerid. Tehtud otsused näitavad USA pühendumust NATO idatiivale ja omavad lisaks märgilisele signaalile olulist praktilist tähendust meie kaitsevõimekuse edasiarendamisel," lisas Reinsalu.