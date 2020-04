Alkoholi kogutarbimine langes eelmisel aastal 3,9 protsenti, selgub Soome Tervise ja Heaolu Riikliku Instituudi (THL) värskest aruandest, edastas ringhääling Yle. Kokku tarbisid soomlased täpselt kümme liitri absoluutalkoholi iga vähemalt 15-aastase elaniku kohta.

Alkoholi tarbimine on Soomes vähenenud alates 2007. aastast, märgib THL oma ülevaates.

THL-i andmetel vähenes alkohoolsete jookide kodumaine müük alkoholimonopolis Alko, toidupoodides ja restoranides kokku 2,5 protsenti.

Enim vähendas alkoholitarbimist aga alkoturistide kaasatoodud import.

"Ehkki maksukärped Eestis ja Lätis kiirendasid aasta lõpu poole õlleturistide impordi kasvu, oli kangete alkohoolsete jookide kaasaostmise langus välisreisidelt nii märkimisväärne, et mõjutas kogu alkoholitarbimise vähenemist," ütles THL-i spetsialist Marke Jääskeläinen.

Soome reisijad tõid välismaalt kokku enam kui 61 miljonit liitrit alkohoolseid jooke, mille maht 100-kraadiseks alkoholiks ümberarvestatuna oleks üle kuue miljoni liitri. Turistide kaasatoodud alkoholikogused moodustavad Soome kogutarbimisest umbes 14 protsenti.

Soome siseturul suurenes kangete longdrinkide, kangete õllede ja kangete siidrite osakaal. Kangete alkohoolsete jookide tarbimine ei muutunud.

Enamik soomlasi joob õlut, mis moodustas peaaegu poole kogutarbimisest. Eelmisel aastal võrdus õllede kogutarbimine 3,9 liitri 100-kraadilise alkoholiga iga üle 15-aastase kliendi kohta. Kanged alkohoolsed joogid moodustasid rohkem kui viiendiku statistilisest tarbimisest. Veinid moodustasid vähem kui viiendiku ja siidrid neli protsenti.

Enamus Soomes ostetud alkoholist tarbitakse kodus - väljaspool restorani tarbitud alkohol moodustas kogutarbimisest 71 protsenti.

Sel aastal võib alkoholi kogutarbimine veelgi väheneda, kuna koroonaviirusest tulenevad piirangud mõjutavad liikumist ja tarbimist, arvab Jääskeläinen. Ta peab seda tõenäoliseks, kuna alkoturism on muutunud võimatuks ja restoranid on uksed sulgenud. Vaevalt, et nende võimaluste kadumist kompenseerib poest ostetud alkohol.