USA saadab umbes 750 sõjaväelast Lähis-Itta

Lähipäevil on lähetuseks valmis veel USA 82. õhudessantdiviisi kiirreageerimisüksuse võitlejad, ütles kaitseminister Mark Esper avalduses.

"See lähetus on asjakohane ja ettevaatusabinõu, mis võetakse kasutusele vastuseks kasvanud ohutasemele USA personali ja rajatiste vastu, nagu me nägime täna Bagdadis," ütles Esper. "USA kaitseb meie inimesi ja huve kõikjal, kus nad on maailmas."

Varem teatas üks Ühendriikide ametnik, et USA saadab Kuveiti mitusada sõjaväelast, kes ilmselt liiguvad edasi naaberriiki Iraaki.

"Vähemalt 500 USA 82. õhudessantdiviisi liiget on lahkunud Fort Braggist Ühendriikides ning lähetada võidakse kuni 4000," ütles ametnik

Ühendriikide välisminister Mike Pompeo ütles teisipäeval, et USA Bagdadi saatkonna rünnaku organiseerisid terroristid ja avaldas ka nende nimed.

"Tänase rünnaku organiseerisid terroristid Abu Mahdi al Muhandis ja Qays al-Khazali ning neile aitasid kaasa Iraani esindajad Hadi al-Amari ja Faleh al-Fayyad," teatas Pompeo Twitteris.

Säutsule olid lisatud fotod, mis Pompeo sõnul näitasid kõiki nelja meest USA saatkonna juures.

Trump ei näe ette sõda Iraaniga

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et ta ei näe ette sõda Teheraniga, kuigi Iraani-meelsed protestijad ründasid Ühendriikide saatkonda Iraagis.

"Ma ei näe, et see juhtuks," sõnas Trump Floridas vastuseks ajakirjaniku küsimusele sõja võimalikkusest islamivabariigiga.

"Mulle meeldib rahu," lisas president enne suundumist uusaastapidustustele New Yorki.