Uus Eesti, Läti ja Soome ühine gaasiturg alustas tööd

Esimeseks kauplemispäevaks planeeritud gaasivood katavad kogu vastvalminud Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector praeguse ülekandevõimsuse, teatas Elering.

"Ühise turupiirkonna käivitumine on juba oluliselt aktiveerinud ülepiirilist gaasikaubandust riikide vahel. Suuremast konkurentsist saavad tarbijad ja regiooni majandus ainult võita. Ühise turu esimese kauplemispäeva tulemus kinnitab üheselt, et Balticconnectori rajamine on olnud õige otsus, hoolimata varasematel aastatel üsna laialt levinud skeptilisest hinnangust ühenduse vajalikkuse osas," rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Esimesel kauplemispäeval Soome liikuv gaas pärineb Incukalnsi hoidlast Lätis, kust gaasimüüjad tarnivad selle oma Soome klientidele.

Kui varem tuli riikide vahel gaasi liigutamiseks tasuda ülekandetasusid, siis alates uue aasta algusest liigub gaas Eesti-Läti-Soome ühise gaasituru sees ilma rahalise kuluta turuosaliste jaoks. Gaasivõrgu ülalpidamiseks tuleb ülekandetasu maksta vaid siis, kui gaas kas siseneb või väljub ühiselt turult.

Eestit, Lätit ja Soomet hõlmav gaasiturg on esimene kolme riiki hõlmav turupiirkond Euroopas.

Tagamaks turu tõrgeteta toimimist uues olukorras, moodustasid gaasi süsteemihaldurid Elering, Conexus Baltic Grid Lätist ja Soome Gasgrid Finland ühise turu avamise monitooringgrupi. Süsteemihaldurid jätkavad koostööd regionaalse gaasituru edasiseks arendamiseks.

Soomet, Eestit ja Lätit hõlmava gaasituru aastane maht on ligikaudu 40 teravatt-tundi.