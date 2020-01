Enamik Päite loomapargi asukatest ootavad pikisilmi lund

Päite loomapargi omaniku Ksenia Klotškova sõnul on tunda, kuidas enamik loomi ootab lund. Seda igatsevad ka pesukarud Fetka ja Petka, kuid lume asemel leidsid nad hoopis venekeelse "Aktuaalse kaamera" korrespondendi Aleksei Fjodorovi.

"Võib-olla tuju pole nii hea, sest kõik ootavad lund, sest siis on ilusam. Jah, muidugi nad tunnevad natukene depressiooni, aga me teeme kõik, mis on võimalik, et neil tuju oleks hea. /.../ Eriti ootavad lund hõberebased. See oleks nende jaoks parem, sest karv on nii paks ja kui sajab lund, siis nad magavad lihtsalt õues ja hommikul on neil lumemüts peas ja me küsime neilt: "Kes on seal sees?" Nad tõusevad üles ja raputavad end lumest puhtaks. Jah, nad ootavad väga lund. Loodame, et see ka tuleb," rääkis loomapargi omanik "Aktuaalsele kaamerale".

Klotškova ei poolda loomade kinkimist ja ka loomi, kellest omanik soovib lahti saada, nad tavaliselt loomaparki ei võta, vaid soovitavad leida muid lahendusi.

"On inimesi, kes ei saa aru, et loom ei ole lihtsalt kingitus, mis on sarnane mängusjale, sest loomadega on ikkagi raske hakkama saada. Kui sellest inimene aru saab ja helistab meile, et me võtaks nad endale, siis selliseid loomi me ei võta. Me anname küll nõu, mida teha edasi, kuidas leida loomale uus omanik või kuidas loomaga paremini koos edasi elada. Näiteks kui koer on agressiivne või kass ei käi potil, siis me anname nõu, kuidas seda olukorda lahendada. Kui näiteks on vana inimene ja temal ei ole üldse raha, aga ta armastab oma kassi või koera, siis me toetame neid, andes koera- või kassitoitu, kui me näeme, et nad on head inimesed," selgitas Klotškova.

Päite loomapark sai alguse seitse aastat tagasi hobuste päästmisest.