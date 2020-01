Bagdadis osalesid tuhanded inimesed Soleimani leinarongkäigus

"Surm Ameerikale," karjusid laupäeval tuhanded leinajad Bagdadi tänavatel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Iraani kõrgeim liider ajatolla Ali Khamenei külastas aga tapetud kindrali perekonda.

"Tema võitlus oli suur võitlus ja Jumal tegi tema märtrisurmast suure märtrisurma. See oli suur õnnistus kindral Qasemile, kes oli sellise kuulsusrikka märtrisurma ära teeninud," kõneles ta.

USA välisministri Mike Pompeo sõnul on Euroopa jäänud Soleimani tapmise asjus kahetsusväärselt leigeks. Välisministri sõnul peaks liitlased aru saama, et Ühendriigid sunnivad Iraani lihtsalt käituma normaalse riigina. Nii Euroopa Liidu välispoliitikajuht kui ka Prantsuse president ja Briti välisminister on kutsunud vaoshoitusele.

"Ma kinnitan teile, et tegutseme hiljutiste Iraagi sündmuste suhtes rahulikult ja ettevaatlikult. Esmajoones lähtume Poola ja meie kodanike turvalisusest ja huvidest," kirjutas Poola president Twitteris.

Belgia näeb olukorrale vaid diplomaatilist lahendust. "Ilmselt seisame silmitsi mingisuguse eskaleeruva olukorraga. Ja me peame võitlema selle jätkumise vastu. Uurime olukorda tähelepanelikult. Belgia jaoks on diplomaatiline lahendus loomulikult ainus hea lahendus selles raskes olukorras," rääkis Belgia välisminister Philippe Goffin.

ÜRO kutsub üles vastutustundlikule käitumisele. "Peasekretär on järjekindlalt seisnud deeskalatsiooni eest piirkonnas. Ta on hiljutise sündmuste eskaleerimise pärast sügavalt mures. See on hetk, kus riigijuhid peavad olema maksimaalselt vaoshoitud. Maailm ei saa endale lubada uut sõda selles piirkonnas," kommenteeris ÜRO peasekretäri asetäitja Farhan Haq.

Trumpi sõjakuse vastu avaldati meelt ka USA-s Portlandis. "Olen Vietnami sõja veteranina sõja vastu. Olen mereväe kuulipildur. Kes on näinud surma ja hävingut, ei taha enam rohkem näha surma ja hävingut, sest nendes sõdades ei võida keegi," ütles Veteranid Rahu Nimel Oregoni president Daniel Shea.

"Olin seitsmeaastane, kui juhtus 9/11 ja üheksa-aastane, kui algas sõda Iraagis ja oleme siiamaani samades sõdades," kommenteeris Ameerika Demokraatlike Sotsialistide liige Brandon Jonely.

USA president Donald Trump rõhutas aga Floridas Miami evangeelsetele toetajatele esinedes, et sõda ta ei soovigi.

"Oleme rahu armastav rahvas ja minu administratsioon pühendub kindlalt rahu ja harmoonia loomisele maailma rahvaste vahel. Me ei otsi sõda, me ei taotle riigi ülesehitamist, me ei taotle Iraani režiimi muutmist, kuid presidendina ei kõhkle ma kunagi ameeriklaste turvalisuse kaitsmisel," rääkis Trump.

USA-l on Iraagis 5000 sõdurit, kelle eesmärk on aidata valitsusvägedel võidelda džihadistide vastu. Iraagi valitsuse palvel on riigis ka NATO väljaõppemissioon 500 sõjaväelasega. Esimene on teatanud nüüd oma operatsioonide vähendamisest, teine aga väljaõppe peatamisest.