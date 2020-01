Iraani ÜRO saadik lubas USA-le sõjalist vastusammu

Kindralmajor Qasem Soleimani tapmine Bagdadis viis Iraani ja USA pinged haripunkti, ehkki Ühendriikide president Donald Trump kinnitab, et ei soovi sõda.

Iraani saadik Majid Takht Ravanchi ütles reede õhtul CNN-ile: "See oli Ühendriikide sõjaakt iraani rahva vastu."

"Eile öösel alustasid nad (USA) sõjalist sõda mõrvaga terroriakti näol ühe meie tippkindrali vastu. Nii et mida muud saab Iraanilt oodata? Me ei saa lihtsalt vaikida. Me peame tegutsema ja me tegutseme," ütles saadik.

"Me ei saa eile öösel toimunu ees lihtsalt silmi sulgeda. Kättemaks tuleb kindlasti, karm kättemaks."

"Sõjalise sammu vastuseks on sõjaline samm. Kes selle teeb, kus ja milal - seda näitab tulevik," sõnas ta.