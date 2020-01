Ankara hakkas süürlastest võitlejaid Liibüasse saatma pärast seda, kui Türgi parlament oli kiitnud heaks Liibüa rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse sõjalise toetamise, kinnitasid allikad kolmes riigis Guardianile.

Ankara on toetanud erinevaid Süüria opositsioonilisi rühmitusi sealse kodusõja algusest saadik ja ka pärast seda, kui algne Vaba Süüria Armee märkimiväärselt nõrgenes ja lõhenes. Viimasel ajal on Türgi kasutanud enda poolt toetatud rühmitusi Süüria kurdide üksuste vastu läbi viidud operatsioonides ning eelkõige nende rühmituste võitlejaid on inimõigusorganisatsioonid süüdistanud erinevates kuritegudes - näiteks kurdi poliitiku Hevrin Khalafi mõrvas.

Nüüd on Ankara süürlastest võitlejaid asunud järelikult asunud kasutama palju kaugemal.

"Tegemist on Süüriast väge erineva olukorraga," nentis organisatsiooni International Crisis Group esindav Liibüa-analüütik Claudia Gazzini. "Türgi-vastane meeleolu on Liibüas Ankara sekkumise tõttu väga tugev ning võib seetõttu suureneda, mis omakorda tuleb kasuks Haftarile."

Liibüas, kus jätkub diktaator Muammar Gaddafi kukutamisele järgnenud võimuvõitlus, on hetkel kaks konkureerivat administratsiooni. Pealinn Tripolis tegutseb rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsusvalitsus, mida on aktiivselt toetamas Türgi ja Katar ning millele on tugevat poliitilist toetust avaldanud ka Itaalia. Riigi idaosas, keskusega Tobruki linnas, võimutsevad aga sõjapealik Khalifa Haftari väed, keda toetavad Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid ning kelle poolel on väidetavalt sõdimas ka Venemaalt saadetud palgasõdureid. Lisaks kahele administratsioonile on naftarikkas riigis piirkondi, mida kontrollivad erinevad kolmandad relvarühmitused. Samuti on Liibüas tegutsemas äärmusrühmitus ISIS.

Tripoli on varem saanud Türgilt sõjalist varustust ning jaanuari alguses kiitis sõdurite Liibüasse saatmise heaks ka Türgi parlament.

President Recep Tayyip Erdogan teatas seejärel, et Türgi alustas sõdurite saatmisega Liibüasse, et toetada seal rahvusvaheliselt tunnustatud valitsust võitluses riigi idaosa kontrollivate rivaalitsevate jõududega.

Erdogan ütles telekanalis CNN Turk, et Türgi sõdurite ülesandeks Liibüas on koordineerimine ja operatiivkeskuse rajamine. "Meie sõdurid on praegu järk-järgult teele asumas," sõnas ta ja lisas, et Türgi sõdurite eesmärgiks pole seal võidelda, vaid toetada legitiimset valitsust ning hoida ära humanitaarkatastroof.

Käesoleva nädala alguses Moskvas toimunud kohtumisel Liibüa vaenupooled relvarahu ei allkirjastanud. Uus katse tehakse pühapäeval Berliinis.