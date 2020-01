Soome motojõugud United Brotherhood ja Bad Union teatasid pressiteatega, et lõpetavad tegevuse, kuna nad on pidevalt politsei ja võimude märklauaks.

Mõlemad grupeerinud loobuvad nii klubiruumidest kui nende eraldusmärgiks olevatest logoga vestidest, särkidest ja teistest asjadest, vahendas Postimees portaali mtvuutiset.fi.

"Meie kohta esitatakse pidevalt alusetuid väiteid ja meie peal kasutatakse vägivalda. Üks neist väidetest on, et meie grupeering asutati eesmärgiga panna toime kuritegusid. See ei vasta tõele," selgitas United Brotherhoodi esindaja Ville Jaatinen.

Politsei on liigitanud jõugu ja selle tütarjõugu organiseeritud kuritegevusega tegelejateks.

Jaatineni arvates on politsei ja teised võimusesindajad kasutanud jõuguliikmete peal vägivalda ja sunnimeetmeid. Ta selgitas, et politsei on otsinud läbi nii nende liikmete kodusid, kuid ka nende inimeste kodusid, kes ei ole United Brotherhoodiga otseselt seotud.

"Politsei peab ohtlikuks isegi seda, kui jõuguliige on käinud külas sõbral, kes ei kuulu jõuku. Võimuesindajate arvates ohustab meie klubi demokraatliku ühiskonna julgeolekut. Kui ühiskonnas ei ole turvaline, siis ei ole ja nii ongi, sellel ei ole meiega midagi pistmist," jätkas jõugu esindaja.

United Brotherhoodil olid organisatsioonid Lahtis, Joensuus, Tamperes, Jyväskyläs ja Helsingis, kogunemiskoht asus Tuusulas.

Jaatineni sõnul on nende klubid lõpetanud tegevuse, välja arvatud Tamperes, kus see kauem aega võtab. Ta lisas, et nad ei kavatse mingi teise nime all uut grupeeringut luua.

22 aastat United Brotherhood ja Rogues Gallery jõukudes olnud Jaatinen lisas, et tema aeg sellistes ühendustes on läbi saanud ja ta keskendub oma elus teistele asjadele.

Soome keskkriminaalpolitsei teatas 2019. aasta septembris, et nad plaanivad saata United Brotherhoodi ja selle kõrvalharu Bad Unioni ametlikult laiali ning keelata nende tegevuse, kuna need jõugud kontrollivad üha enam vanglaid ja vange.

Ringkonnaprokurör ja politseiamet esitasid Ida-Uusimaa ringkonnakohtule lailaisaatmisehagi.

Politseiamet teatas, et United Brotherhoodi on kohtus määratletud kui organiseeritud kuritegevusrühmitust, mille liikmed on pannud toime raskeid kuritegusid.

United Brotherhoodi liikmed ja selle kõrvalharu liikmed on sel kümnendil olnud kahtlusalused enam kui 1300 kuriteos.