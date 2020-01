Euroopa Liit üritab Iraani tuumalepet päästa

Iraan teatas pühapäeval, et suurendab uraanirikastustsentrifuugide arvu, mis on järjekordne samm rahvusvaheliselt sõlmitud tuumaleppe piirangute rikkumisel. 2015. aasta leppest astus välja USA, kuid Euroopa riigid proovivad lepet järgida.

Ka Venemaa välisministeerium teatas, et Iraani otsus ei tähenda tuumarelvade levikut ja kinnitas, et Venemaa järgib leppes võetud kohustusi.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell väljendas kahetsust, öeldes, et tuumaleppe elluviimine on praegu regionaalse stabiilsuse ja üleilmse julgeoleku seisukohast olulisem kui kunagi varem.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Peter Stano sõnul kutsuti Iraani välisminister Brüsselisse. "See on Iraani otsustada, kas võtta kutse vastu. Minu arusaamist järgi on mõlemal poolel huvi jätkata kahepoolset suhtlemist," märkis Stano.

Saksamaa välisministeeriumi pressiesindaja Rainer Breul märkis, et Iraani esmaspäevane avaldus on tuumaleppe tõsine rikkumine. "Täheldasime Iraani avaldust, et loobub uraanirikastamise piirangust. See on järjekordne leppe tõsine rikkumine, kuid – ja tahan seda rõhutada – see ei tähenda automaatselt leppe lõppemist. Meie eesmärk on leppe päästmine. Peame selleks läbirääkimisi, eelkõige muidugi Briti ja Prantsusmaa partneritega, kuid ka Hiinaga ja Venemaaga, kes on leppe osalised," ütles Breul.