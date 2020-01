Kaitseminister Jüri Luige sõnul on meie kaitseväelaste töö praegu peatatud ja nad on ameeriklaste baasis, kuhu ei lasta hetkel ka õpetatavaid Iraagi piirivalvuleid.

"Olukord on loomulikult väga pingeline. Aga samas tuleb arvestada, et me oleme ameeriklaste baasis. Ameeriklastel on muidugi piisavalt sõjalist jõudu selleks, et oma baase kaitsta ja seda jõudu on ka juurde toodud," lausus Luik.

Ta lisas ka, et Eesti kaitseväelased asuvad nn sunni kolmnurgas, ehk selle konkreets ebaasi ümbruses elavad sunniidid, mistõttu šiia-üksustel, on seal raske opereerida.