Mitmed rahvusvahelised lennufirmad on teatanud, et nad kas juba lõpetavad või plaanivad lõpetada lennud Iraani õhuruumis. Lennufirmade kartused on tingitud sõjaliste pingete suurenemisest, eriti möödunud ööl aset leidnud Iraani raketirünnakutest Iraagis paiknevate USA vägede vastu.