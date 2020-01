Toredat talveilma pole lähiajal loota

Takistusi ees pole, sest Venemaa kõrgrõhkkond on kaugele Siberi aladele pagenud. Nii talvilm areenile ei pääse, Atland jätkab võidukäiku ja meie ilm püsib pigem hilissügisene ja tihti tugevate tuuleiilidega.

Homseks on küll väikest kergendust oodata, sest hiiglasliku madalrõhuala vihasem osa tõmbub Skandinaavia põhjatipu poole. Läänemere ümbruse õhurõhuvälja pinge väheneb ning päeva peale läänetuule iilid nõrgenevad. Sadu lahkub, pilvekiht muutub õhemaks ja päike pääseb ka välja. Päev on plusskraadides, õhtu aga kargem ja napis miinuseski.

Reedeks on uus madalrõhkkond tulekul, aga see peaks väikese erandina rahumeelsem olema. Sajupilved ilmselt trügivad poole Eestini, toovad lörtsi ja vihma. Põhja-Eesti võib sajust pääseda.

Eelolev öö on Ida-Eestis pilvine ja öö hakul ka sajab veidi. Lääne-Eestis pilved hõrenevad ja sadu karta pole. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, rannikul iiliti 15, öö hakul 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Hommikul on lääne pool pilvi hõredalt, eesti idatiib võib pilvisem olla, aga on ka sajuta. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 0 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja sajuta. Läänetuul ulatub 5-11, ennelõunal rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadi.



Paar järgmist päeva on pisut jahedamad ja öösiti on kraad-paar miinustki. Reedel saavad saared ja Eesti lõunatiib vihma ja lörtsi. Laupäevaks kosub kõrgrõhuhari ja saame sajuta läbi. Pühapäevaks toob madalrõhulohk vihma, tõstab edelatuule tormiseks ja lisab sooja.