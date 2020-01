"Kui inimeste liikumisvabadust ei ole, ei saa loomulikult olla ka kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumist," ütles Von der Leyen pressikonverentsil EL-i eesistumise üle võtnud Horvaatias.

Tema avaldus on järjekordne hoiatus Ühendkuningriigile, et too ei pruugi saada Brexiti-järgsetes suhetes nii head kokkulepet, nagu ta loodab.

Ühendkuningriik lahkub EL-ist 31. jaanuaril, järgneva üleminekuperioodi vältel, mis kestab aasta lõpuni, tuleb ühendusega edasistes kaubandussuhetes kokkuleppele jõuda.

EL on hoiatanud, et läbirääkimisteks on aega vähe, kuid Briti peaminister Boris Johnson ei soovi üleminekuperioodi pikendada.

Johnsoni valitsus on mõista andnud, et Suurbritannia võib leppida osalise kaubanduskokkuleppega. Valitsus on aga vihjanud soovile lõpetada liikumisvabadus, mis on seni võimaldanud EL-i kodanikel Ühendkuningriigis ja vastupidi elada ning töötada.

Von der Leyen ütles, et ees seisavad intensiivsete läbirääkimiste kuud. "Me oleme väga ambitsioonikad, väga pühendunud ja teeme, mis suudame," sõnas ta, kuid hoiatas, et aega on väga vähe.

"Meie jaoks on tähtis, et Ühendkuningriik oleks see, kes valib, kui lähedane ta tahab Euroopa Liiduga olla," lausus Euroopa Komisjoni president.

Kui Suurbritannia tahab juurdepääsu EL-i ühisturule, on eeltingimuseks ühenduse reeglite tunnistamine, märkis ta.

"Me tahame tugevat ja head partnerlust. Nad on meie sõbrad, meie naabrid, meil on palju ühiseid väärtusi ja kogemusi," ütles von der Leyen.