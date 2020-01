Krasnovi sõnul viitavad röövi motiivile praeguseks välja selgitatud asjaolud ja ründajateks võisid olla KAV-i või naaberriikide elanikest kurjategijad, vahendasid Kommersant ja Lenta.

Tuntud sõjaajakirjanik Orhan Džemal, auhinnatud dokumentaalfilmide autor Aleksandr Rastorgujev ja kolmas kaameramees Kirill Radtšenko lasti maha 2018. aasta 30. juulil. Surnukehad leiti riigi keskosast Sibuti linnast 23 kilomeetri kauguselt maanteelt.

Venemaa välisministeerium ja uurimiskomitee on juba varem korduvalt pakkunud tõenäoliseima versioonina välja selle, et mehi ründasid röövlid. Sõltumatu meedia ja inimõiguslased peavad aga meeste tapmise motiiviks asjaolu, et kolm ajakirjanikku olid uurimas kurikuulsat ja Vene võimuringkondadega seostatud palgasõdurite grupeeringut, kes on olnud tegutsemas nii Ukrainas, Süürias kui ka Aafrika riikides, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis.

Kolm ajakirjanikku töötasid meediaprojektile Investigations Management Centre (IMC), mis on rajatud endise Vene oligarhi ja praegune dissidendi Mihhail Hodorkovski poolt. IMC on kinnitatud, et Džemal, Rastorgujev ja Radtšenko olid Kesk-Aafrika Vabariigis uurimas just nimelt Wagneri palgasõdurite tegemisi.

Meeste näol ei ole tegu ainsate ajakirjanikega, kes on Wagneri palgasõdureid uurinud ja seejärel kahtlastel asjaoludel surma saanud. Näiteks 2018. aasta aprillis kukkus Jekaterinburgis viienda korruse aknast surnuks ajakirjanik Maksim Borodin, kes oli varem põhjalikult kirjutanud Wagneri palgasõdurite käekäigust Süürias.