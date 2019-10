Venemaa meedias on baasi ülevõtmise kohta esitatud rohkelt fotosid ja videomaterjale, mida saadab iroonilile alatoon USA vägede ja välispoliitika aadressil, kirjutab Business Insider.

Ühena esimestest jagas videomaterjale sotsiaalmeediasse rindekorrespondendina tuntud Oleg Blohhin, kes on sageli koos Süürias tegutsevate Vene sõduritega liikunud. Eriti on ta tähelepanu pälvinud sellega, et ta on tihti saatnud Venemaalt pärit nn Wagneri üksuse palgasõdureid.

Russian video tour of abandoned US base in Syria shows detritus left behind by American forces: Coke, chips, footballs, a basketball court and more: https://t.co/vFNpZiGWM3 — Dion Nissenbaum (@DionNissenbaum) October 15, 2019

Hiljem on baasi kontrolli alla võtmisest teinud meeleolukaid reportaaže ka muu Vene meedia, sealhulgas Kremli propagandakanaliks peetav RT.

Left in a hurry: RT films inside abandoned US military base at Manbij, Syriahttps://t.co/iXcyOzv87Z pic.twitter.com/gHCN9ARXsT — RT (@RT_com) October 16, 2019

Varem baasi omanikuks olnud suures osas kurdidest koosnevate Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) esindaja kinnitas Business Insiderile, et sisuliselt ongi Manbiji baas praegu Wagneri palgasõdurite kontrolli all. Samuti on SDF-i esindaja kinnitanud, et Vene sotsiaalmeedias jagatud videod kujutavad tõepoolest Manbiji baasi.

Trump rääkis 6. oktoobril telefonis kolleeg Recep Tayyip Erdoganiga ning tegi seejärel otsuse USA väed Süüriast välja tuua. Kriitikute hinnangul oli presidendi selline samm, mida väidetavalt ei arutatud läbi ka USA relvajõudude esindajatega, sisuliselt pikka aega ISIS-e vastases võitluses liitlaseks olnud kurdide reetmine, mis tõi koheselt kaasa pealetungi Türgi poolt, mille juhtkond peab Süüria kurdide üksusi terroristlikuks kuulutatud Kurdistani Töölispartei (PKK) haruks.

Türgi sõjaline operatsioon on endaga kaasa toonud tuhandete kurdidest tsiviilelanike põgenemise ning ISIS-e võitlejatest vangide põgenemised seni kurdide üksuste kontrolli all olnud kinnipidamiskeskustest.

The U.S. military was unable to transfer some "high value" ISIS detainees out of wartime prisons in northern Syria before the Pentagon decided to withdraw. Hundreds of ISIS sympathizers also escaped from a low-security detention camp in the region. https://t.co/LfXgclP9AN — NYT Politics (@nytpolitics) October 15, 2019

USA toetuse puudumise järel on kurdid otsinud abi Süüria valitsusvägedelt ja Venemaalt ning praeguseks ongi mitmetesse seni kurdide kontrolli all olnud piirkondadesse sisenenud valitsust toetavad üksused ning Vene sõdurid. See teeb pealetungi omakorda keerulisemaks Türgile, sest kurdide asemel on nüüd mitmel pool ees ootamas Süüria sõdurid ning mis veelgi olulisem - Vene sõdurid. Muuhulgas on Vene üksused patrullimas Süüria ja Türgi vägede vahel ning samal ajal on Moskva vahendajaks kurdide ja Damaskuse läbirääkimistel. Moskva teatas juba teisipäeval, et kogu Manbiji linn on Damaskuse kontrolli all.

Syrian Army is in full control of Manbij city.Russian military police now patrolling the streets of #Manbij after US troops withdraw. pic.twitter.com/4qF9WtTX3b — Military Advisor (@miladvisor) October 15, 2019

Viimastest arengutest ongi väidetavalt kõige rohkem võitnud Venemaa, kes on saanud oma mõjuvõimu regioonis taas oluliselt suurendada. Seda asjaolu on Trumpi kriitikud oma märkustes korduvalt meeles pidanud.

Russia Is the New Referee in the Middle East - The Moscow Times https://t.co/5qST1WfzJk — Andreas Umland (@UmlandAndreas) October 15, 2019