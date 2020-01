"Euroopa Liidu delegatsiooni juhi ametikoht Podgoricas tähendab suurt võimu ja mõjuvõimu," tõdeb kohalik väljaanne Vijesti, mille poliitikatoimetus edetabeli koostas. Leht märgib, et 2016. aasta septembris Podgoricas tööd alustanud Orav sattus kohe väga keerulisse olukorda, kui opositsioon asus pärast oktoobrikuiseid valimisi parlamendi tööd boikoteerima. Väideteva valimispettuse tõttu alanud protest kestis kuni 2018. aasta keskpaigani. Olukorda raskendas dialoogi puudumine ja usalduse vähenemine riigi institutsioonide vastu ning samuti Euroopa Liidu enda siseprobleemidega, märkis leht.

"Selline äramärkimine on suur au, eriti seetõttu, et selles nimekirjas on tavaliselt ikka Montenegro kodanikud - poliitikud, ärimehed ja ühiskonnategelased," ütles Orav ERR-ile. Tema hinnangul on äramärkimise põhjuseks tema tegevus läbirääkimiste vahendamises ühelt poolt valitsuspartei ja teisalt väga killustunud opositsiooniparteide vahel, kellel otsene omavaheline suhtlus praktiliselt puudub.

"Montenegro opositsioon on vahelduva eduga boikoteerinud parlamendi tööd pärast 2016. aastal toimunud parlamendivalimisi. 2016. aasta parlamendivalimised toimusid teatavasti väga pingelises riigipöördekatse olukorras," selgitas Orav.

Suursaadiku sõnul toimusid tema vahendatud läbirääkimised opositsiooni ja valitsuse vahel eelmisel aastal eesmärgiga, et 2020. aasta valimistulemusi tunnustaksid kõik osapooled.

Seda rõhutab ka Vjesti, kes märgib, et valimistega kaasnevad tegelikud väljakutsed on veel ees. "Ja tundub, et see saab olema veelgi keerukam kui Makedoonia poliitilise sõlme lahtiharutamine, milles Orav osaline oli," lisas leht.

Orav oli 1. märtsist 2012 kuni 31. augustini 2016 Euroopa Liidu esinduse juht Makedoonias (ametliku nimega Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik), mis pärast nimevaidluse lahendamist Kreekaga kannab alates 2019. aasta 12. veebruarist ametlikku nime Põhja-Makedoonia Vabariik.

Orav aitas koos USA suursaadikuga lahendada 2016. aasta juulis Makedoonia poliitilise elu pikalt halvanud ja nelja suuremat erakonda hõlmanud vastasseisu, mis sai alguse 2015. aastal avalikuks tulnud valimispettusest, meedia manipuleerimisest ja pealtkuulamisest. Orava vahendusel sõlmitud Przino lepinguga lahkus oma ametikohalt korruptsioonis süüdistatud peaminister Nikola Gruevski ning peaministriks tõusis Zoran Zaev, kes hiljem sõlmis nimelepingu Kreekaga lahendades selliselt ühe keerulisema diplomaatilise vastasseisu Euroopas.

Orav on 1990. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna. Eesti välisministeeriumisse asus ta tööle 1992. aastal. Ta on esindanud Eestit suursaadikuna Poolas ning katnud Varssavist ka Rumeeniat ja Bulgaariat. Aastatel 2008–2012 oli Orav Eesti suursaadik Türgis, kattes sealt ka Aserbaidžaani ja Liibanoni. Aastatel 2005-2008 töötas Orav välisministeeriumi poliitikadirektorina.

Väljaande European Western Balkans andmeil oskab Orav lisaks eesti keelele inglise, vene, saksa, prantsuse ja bulgaaria keelt.

Montenegro väljaande Vijesti koostatud edetabeli esimesel kohal on riigi president Milo Djukanovic, teisel vastuoluline ärimees ja mõnede väitel Montenegro allilma liider Branislav Brano Micunovic, kolmas presidendi vend, pangaomanik ja suurärimees Aco Djukanovic, neljas peaminister Dusko Markovic, viies president Djukanovici kauaaegne nõunik Milan Rocen, kuues justiitsminister Zoran Pazin, seitsmes eriprokurör Milivoje Katnic, kaheksas Montenegro metropoliit Amfilohije Radovic, keda peetakse ka sealsete serblaste liidriks ning üheksas ärimees Dragan Bokan, suurim eraettevõtjast tööandja Montenegros, kelle ettetvõtetes on 2000 töötajat.