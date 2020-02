"Keeruliste reformide soodustamiseks sõnastab Euroopa Komisjon täpsemini tingimused, mida kandidaatriigid peavad täitma, ning kehtestab selged ja käegakatsutavad stiimulid, mis pakuvad kodanikele otsest huvi," teatas Komisjon pressiteate vahendusel.

Ettepaneku kohaselt võiksid stiimulid hõlmata kiirendatud integratsiooni ning järkjärgulist ja võrdsetel tingimustel üleminekut üksikutele EL-i poliitikavaldkondadele, pääsu EL-i turule ja osalust EL-i programmides, samuti rahastamise ja investeeringute suurendamist.

"Samuti teeb Komisjon ettepaneku võtta veelgi otsustavamaid meetmeid, millega nähakse ette proportsionaalsed sanktsioonid pikaajalise seisaku või suure tagasilanguse eest reformide elluviimisel ja ühinemisnõuete täitmisel. Läbirääkimised võidakse teatud valdkondades katkestada või kõige raskematel juhtudel peatada, juba suletud peatükid võidakse taas avada, tihedama integratsiooni eelised, nagu juurdepääs EL-i programmidele, võidakse katkestada või tühistada ning EL-i rahastamise ulatust ja intensiivsust võidakse vähendada," märgitakse teates.

Plaani peetakse katseks rahustada Prantsusmaad, mis tõkestas eelmisel aastal Albaania ja Põhja-Makedooniaga liitumiskõneluste alustamise, kuigi need olid täitnud neile selleks seatud nõuded.

Ettepanekus kutsutakse Euroopa Liidu ja kandidaatriikide liidreid näitama üles tugevamat poliitilist juhtimist. Riik peab tõestama, et tema kandideerimine "ei liigu autopiloodil ning see peab peegeldama nendepoolset aktiivset ühiskondlikku valikut ja austama kõrgeimaid Euroopa standardeid ja väärtusi", öeldakse selles.

"Võrdväärselt sellega on liikmesriikide pühendumine ühise tuleviku jagamisele Lääne-Balkani riikide kui liidu täielike liikmetega märkimisväärne poliitiline, mitte pelgalt tehniline ettevõtmine," märgib Euroopa Komisjon.

Komisjon loodab, et liikmesriigid kiidavad ettepaneku heaks enne 6.–7. mail Zagrebis toimuvat Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumist ning alustavad samal ajal ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. Tippkohtumist silmas pidades kaalub Komisjon, kuidas meelitada ligi investeeringuid, edendada sotsiaal-majanduslikku integratsiooni ja õigusriigi põhimõtet Lääne-Balkani piirkonnas.

"Euroopa Liidu laienemine ja Lääne-Balkani riikide ühinemine on Komisjoni peamine prioriteet. Töötame kolmes valdkonnas: esiteks pakume täna välja konkreetsed sammud ühinemisprotsessi edendamiseks. Me tugevdame ja parandame protsessi, kuid eesmärk on endiselt uute riikide ühinemine ja saamine täieõiguslikuks EL-i liikmeks. Teiseks jääb Komisjon samal ajal kindlalt oma soovituste juurde alustada ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ning annab varsti ülevaate nende kahe riigi edusammudest. Kolmandaks esitab Komisjon mais Zagrebis toimuva EL-i ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise ettevalmistuste käigus piirkonna majanduse ja investeeringute arengukava," ütles naabruspoliitika ja laienemise volinik Oliver Varhelyi pressiteate vahendusel.