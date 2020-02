Iiri Vabariik valmistub laupäevasteks üldvalimisteks

Iiri Vabariigis on viimane valimiskampaania päev enne nädalavahetusel peetavaid valimisi ja arvamusküsitlused ennustavad kolmepoolset võimuheitlust.

Peaminister Leo Varadkar konservatiisemast erakonnast Fine Gael väisas Ennise linna, samal ajal kui liberaalsema Fianna Faili liider Michael Martin tegi kampaaniat oma kodulinnas Corkis.

Kahele aastakümneid võimumonopoli hoidnud paremtsentristlikkule erakonnale on tekkinud aga äge konkurent Sinn Feini kujul, mille poliitika keskmes on Iirimaa taasühendamine. Sinn Fein tegutseb erakonnana ka Põhja-Iirimaal.

Irish Timesi ja Ipsos MRBI arvamusküsitluse järgi on Sinn Feini toetus 25 protsendi juures, mis viitab, et nende vasakpoolne poliitika eluaseme- ja tervishoiukriisi lahendamiseks on rahva seas populaarne.

Fianna Faili ja Fine Gaeli toetus on vastavalt 23 ja 20 protsenti.

Valimised algavad kohaliku aja järgi kell 7 laupäeva hommikul, kuid lääneranniku lähedal asuval 12 saarel avati jaoskonnad juba reedel, et tagada halva ilma korral häälte mandrile jõudmine.

Varadkar on valimiskampaanias rõhutanud oma edu Brexiti läbirääkimistel, kus tagati, et Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa piir jääb avatuks.

Dublini ülikooli teadur Eoin O'Malley nimetas Varadkari otsust korraldada valimised nädal pärast Brexitit aga eksisammuks, kuna see tõmbab tähelepanu tema partei ebaõnnestumistele.

"Kuna Brexit toimus valimiskampaania ajal, arvasid nad, et see võib selle tagasi päevakorda tuua," ütles ta AFP-le.

"Aga tegelikult on enamuse inimeste jaoks küsimus see, et nad veedavad pikki aegu tööle sõites ega suuda endale lubada kodu ostmist ja suudavad vaevu üüri maksta," märkis O'Malley.

Ka väljaanne Politico nendib oma pikemas ülevaates, et senisel peaministril pole õnnestunud Brexiti teemast loodetust kasu lõigata.

Järgmine valitsus tuleb ootuste järgi koalitsioon, mis kergitab pikkade koalitsioonikõneluste võimaluse.

Viimase vähemuskoalitsiooni moodustamine võttis 2016. aastal 70 päeva.

Kuigi Sinn Fein juhib arvamusküsitlusi, on sel mängus ainult 42 kandidaati, mis tähendab, et erakond ei saaks alamkojas enamusvalitsust moodustada isegi siis, kui kõik selle kandidaadid võidavad.

Fine Gael ja Fianna Fail on välistanud koostöö Sinn Feiniga, kuna viimane on nende jaoks liialt vasakpoolne ja oli seotud ka Iiri Vabariikliku Armeega (Provisional Irish Republican Army ehk IRA või Provos).

Fianna Fail on välistanud ka Fine Gaeli toetamise suures koalitsioonis, ent analüütikute sõnul võivad nad tulemuste selgudes pragmaatilisemaks muutuda.